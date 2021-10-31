بايدن: الاتفاق النووي يعتمد على تصرفات إيران .. وسنرد بقوة على أعمالها العدائية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة سترد على الأعمال العدائية الإيرانية ، بما في ذلك هجمات الطائرات بدون طيار.



وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنه تم فرض عقوبات جديدة على برنامج الطائرات بدون طيار الإيراني ورئيسه التنفيذي.

وفي حديثه في المؤتمر الصحفي حول نتائج مجموعة العشرين في روما ، شدد بايدن على أن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في الرد على أي 'إجراءات' ستتخذها إيران.



وقال بايدن للصحفيين “فيما يتعلق بالقضية المتعلقة بكيفية الرد على الإجراءات التي يتخذونها ضد مصالح الولايات المتحدة سواء كانت هناك ضربات بطائرات بدون طيار أو أي شيء آخر ، فإننا سنواصل الرد”.



وعلاوة على ذلك ، قال بايدن إن العودة إلى الاتفاق النووي ستعتمد على تصرفات إيران ، وكذلك الضغط من حلفاء الولايات المتحدة. وأشار أيضًا إلى أن مثل هذه الضغوط قد تشمل نفوذًا اقتصاديًا لإيران لدفع الثمن الاقتصادي لرفضها العودة إلى الصفقة.