تجميد البويضات لدى النساء.. طفرة أم بيزنس | فيديو

قال الدكتور حسام الشنوفي أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بالقصر العيني، إن تجميد البويضات لأسباب اجتماعية؛ يعتبر بمثابة بوليصة تأمين للفتيات اللاتي يتأخرن عن سن الجواز، مؤكدا أن تجميد البويضات؛ يكون بهدف الحفاظ عليها من التلف.

واضاف الدكتور حسام الشنوفي، خلال لقائه في برنامج التاسعة المذاع علي القناه الأولي، إن المرأة مع التقدم في السن؛ يقل لديها عدد البويضات، كما تقل جودتها أيضا، لافتا إلي أن الفتيات اللاتي ترغبن في تجميد بويضاتهن؛ يجب أن يفعلن هذا في سن صغيرة، وهو أقل من 35 سنة، ففي هذه الحالة ستكون نسبة نجاح العملية 40%.

ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفي محمود أستاذ مساعد النساء والتوليد بالقصر العيني ، إن المرأة يمكن أن يكون لديها مشاكل في أثناء الحمل، ويمكن حلها، إلا مشكلة البويضة أو توفيرها بعد انتائها من جسم المرأة نتيجة تقدمها في العمر، ولا نستطيع وقتها مساعدتهن حتي ينجبن.

وتابع مصطفي محمود، أن مبيض المرأة يتخلص من البويضات كل شهر، مؤكدا أنه يكوِّن أفضل البويضات عندما تكون المرأة في سن مبكرة.