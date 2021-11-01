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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك... اكتشف ما يخبئه برجك

صدى البلد

الكثيرين لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.. إذا كنت مولودًا في يوم 1 نوفمبر اكتشف ماذا يخبئ لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير  فؤاد
في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 1نوفمبر فإن ذلك يعني أنك شخص لديه طاقة وإصرار، ولا تطمئن إلا إذا كنت تمسك بكل الخيوط في يديك.وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 

في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 1 نوفمبر فإن ذلك يعني أنك ماهر، ولديك روح ابتكارية وشخصية جذابة.. أنت أيضا متعطش للمعرفة وتملك موهبة تنظيمية لكنك تميل لفرض نظامك على الآخرين مما يجعلك تبدو مستبدا.

توقعات الأبراج .. حظك اليوم الأحد 31 /10 /2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 27-10-2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

نصيحة لمواليد 1نوفمبر 

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 1نوفمبر قائلة: هناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات،  وأن تكون عادلا ومنصفا في كل شيء. 

نصيحة: هذا الوقت يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا أيضا في كل شيء

حظك اليوم على المستوى المهنى والعاطفى


مهنيا وماليا: اليوم يمنحك المخلصون الخبرة والنصائح الثمينة فاستفد منها.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يساعدك على الانفتاح ويمنحك أدوات السعادة.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج نصيحة لمواليد 1نوفمبر حظك اليوم على المستوى المهنى والعاطفى مولود ا في يوم 1 نوفمبر

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