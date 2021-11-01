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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

توشريت ملحمة عسكرية تجسد هزيمة 67 وانتصار 6 أكتوبر على مسرح معهد الفنون

أبطال مسرحية توشريت
أبطال مسرحية توشريت

"توشريت" .. ملحمة عسكرية تضم عدد من الفنانين الشباب تروي كواليس هزيمة ٦٧ و الحالة الاجتماعية التي كانت تواكب هذه الحقبة لتكشف الغطاء عن شرور جماعة الإخوان الإرهايية وشماتهم في هزيمة الجيش وطريقة تبريرهم لهذا الأمر كرهاَ في الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وتحالفهم مع أحد أصحاب رؤوس الأموال الفاسدة الذي يدير كبارية باب خلفي لممارسة أعماله المشبوهة من استغلال الفتيات بطرق بشعة لإرضاء زبائنه لتخليص مصالح من تجارة اثار ومخدرات متعاونا مع الجماعة الإرهابية في عمليات بيع السلاح والآثار بينما في جانب الآخر كان يتعافى محاربي الجيش المصري آنذاك من آثار الهزيمة ومجابهة الخلل الاجتماعي الذي كان يعيشه العوام آنذاك ليستعيد بعد ذلك الجيش ثقته وينتصر على العدو الإسرائيلي، حيث تحاكي هذه المسرحية السواد الأعظم لجماعة الإخوان ومن كانوا يتاجروا  بالشعارات الناصرية لتمرير مصالحهم الفاسدة لينتهي الأمر بكشف القناع عن هؤلاء المفسدين وتنقلب عليهم اعماله بعد فترة النكسة تتوج هذه النهاية بأنتصار الجيش المصري وعبوره للقناة في عصر الرئيس السادات .


و توشريت تعنى سيناء باللغة الهيروغليفية القديمة .


يحكي "محمد وديع" أحد أبطال المسرحية المقامة بالمعهد العالي للفنون المسرحية فى تصريح خاص لـ "صدى البلد "تفاصيل مشاركته، قائلاً: " دوري عن بطل من أبطال نكسة 67 والذي لقى استشهاده خلال العدوان الغادر، هى فترة انا معشتهاش، ولكن دائما لدي مشكلة وهي ان أبطال النكسة مظلومين، والمسرح والسينما بيجيبوا من التاريخ لإن نتيجة الحرب هزيمة، ولإن أبطال الصاعقة يعلمون ببطولات غير عادية لشهداء 67 ولكن لما تيجي هزيمة فمحدش هيبرز بطولاتهم إذن فهو جيل اتظلم ".  


وتابع “وديع” أول ما تخرجت من الحربية وذهبت للصاعقة كانت تراودني فكرة "ليه مكونش من جيل حرب اكتوبر، وأحس احساس ان فينا شهداء وأبطال الى أن استشهد معظم زملائي شعرت حينها أنه إحساس قاسي جداً، وفكرة انك تتقمص روح شهيد كانت بعيدة جداً، إلا إنى حاولت ان استحضر جميع زملائي الشهداء لإجسد شخصياتهم وبطولاتهم، فهى تجربة بالنسبة لي أفضل لأني ما أقدمه اليوم هو زمن أبطال 67 زمن الناس اللى اتظلمت واقدم للكل أحساس الأبطال وقتها، كذلك قبل العرض بأتي بصور تجمعني مع زملائي الأبطال واتذكر ذكرياتنا مع بعض وهذا كافي جداً انك تعيش الحالة".


وواصل وديع حديثه: فرصة انى اقدم فى عرض مسرحي عن "توشريت" منحها لي المخرج خالد شكري، رغم انه لم يراني أمثل من قبل إلا أنها كانت مجازفة مني، المسرحية كانت فى المهرجان العربي وحضره نخبة من كبار الوسط الفني ثم تم عرضها فى المعهد العالي للفنون المسرحية، قائلاً: حبيت أدخل مجال التمثيل حتى أوصل للجميع بطولات شهدائنا ".


فيما أعرب "محمد وديع"، عن سعادته بمشاركته لأول مرة فى عرض مسرحي "توشريت"، قائلآً: "سعدت كثيراً بفكرة مشاركتي خصوصاً أنه تم اختياري مع بداية دراستي فى المعهد العالي للفنون المسرحية، وجاء إختيار عرض مسرحية "توشريت" إحتفالاً بنصر اكتوبر.

 

محمد وديع أحد أبطال مسرحية توشريت 
أبطال مسرحية توشريت 
مسرحية توشريت أبطال مسرحية توشريت معهد الفنون المسرحية

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