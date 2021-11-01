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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد محسن محي الدين.. قصة زواجه من الفنانة نسرين

محسن محي الدين
محسن محي الدين

يحل اليوم الإثنين الموافق 1 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان محسن محي الدين، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية على مدار مشواره الفني.

 

ولد محسن محي الدين في محافظة القاهرة في الأول من شهر نوفمبر من العام 1959.

 

قدم أول عمل فى التليفزيون عام 1970 وكان مسلسل "القاتل" ودخل مجال العمل الفني على يد المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين الذى اكتشفه، ودخل مباشرة لأدوار البطولة سواء في السينما أو على خشبة المسرح.


حصل "محسن محي الدين" على بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم إخراج، وعمل فى بداية حياته الفنية فى الإذاعة عام 1969، وفي عام 1970 اشترك فى مسرحية (حرم معالي الوزير)، بعدها قدم الكثير من عروض مسرح الطفل ومسرح المائة كرسي، ثم مسرحية (عاشق المظاهر) عام 1976.
 

 

أخرج "محي الدين" فيلم "شباب على كف عفريت" عام 1990، وقام ببطولته أيضا، إلا أنه في بداية التسعينيات فاجأ الوسط الفني باعتزاله مجال التمثيل مع زوجته الممثلة نسرين أيضا التى اعتزلت هى الاخرى، إلا أنه قرر العودة مرة آخرى للمجال الفني من خلال فيلم "الخطاب الأخير" عام 2013، وذلك بعد اعتزال للوسط الفني دام 23 عاماً. وبعد عودته شارك في مسلسلات (المرافعة) و(فرق توقيت) التى عرض في موسم رمضان عام 2014.


حصل على شهادة تقدير عن دوره فى فيلم (إسكندرية ليه) من مهرجان جمعية الفيلم بالقاهرة عام 1980، وفى نفس العام حصل على جائزة مسابقة الدولة للسينما.
 

كشف محسن محي الدين خلال لقائه في برنامج «احكي يا شهريار» قصة زواجه من الفنانة نسرين، حيث قال: «زوجتي نسرين في عيني كل النساء وهي نعمة من الله لأنها دائمًا تدفعني للأمام».

وأضاف: «تعرفت عليها منذ الطفولة حيث كنا نقدم سويًا بعض برامج الأطفال، ولكن لأن الفتيات ينظرن إلى الشباب من هم أكبر منهن، فلم أتحدث معها»، متابعًا: «تزوجت نسرين من رجل أخر في عمر الـ 17 وأنجبت وأصبحت لا أراها».

واستطرد الفنان محسن محي الدين: «جمعتنا الصدفة مجددًا في باريس وعملت أنها ستعود للتمثيل وأن زوجها توفى وتجدد الحب بيننا، وعند تواجدنا في باريس طلبت منها أن ترسل دواء لوالدي وذهب بالفعل لأسرتي وأحبوها كثيرًا، وعند عودتي بعد وفاة أبي اكتشفت أن وصيته أن أتزوج من نسرين».
 

محسن محي الدين الفنان محسن محي الدين القاتل يوسف شاهين المعهد العالي للسينما

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