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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدول المتضررة من كورونا

أمريكا الأولى.. تعرف على أكثر 10 دول تضرراً من وباء كورونا

كورونا حول العالم
كورونا حول العالم

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاثنين، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من246.6 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى حوالي خمسة ملايين وفاة.

وبحسب أحدث إحصائية للجامعة، التي نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الاثنين،  بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 246.693.288، وإجمالي الوفيات 4.999.486.

ووفقا لبيانات الجامعة المحدثة لأكثر الدول تضررا من الوباء، فقد تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ745.805 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 45.967.772.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ607.824 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.810.855.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 458.186، وإجمالي إصابات 34.273.300.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ288.276 وإجمالي إصابات 3.805.765.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 234.194 وإجمالي إصابات 8.377.984.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200.246 وإجمالي إصابات 2.201.796.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.405 وإجمالي إصابات 4.244.358.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 141.055 وإجمالي إصابات 9.100.442.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132.100، وإجمالي إصابات 4.771.965.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 127.281 وإجمالي إصابات 5.002.387

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