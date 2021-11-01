لافروف يكشف عن تحذير بوتين لـ بايدن بشأن إقامة قواعد أمريكية في آسيا الوسطى

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، عن محاولات واشنطن إقناع الهند باستخدام أراضيها لأغراض البنتاجون العسكرية.

وقال لافروف خلال برنامج "1\6" على قناة "روسيا 24: "آخر ما سمعته هو أنهم (الأمريكيون) يحاولون بالفعل إقناع الهند لمنح البنتاغون بعض الإمكانيات على الأراضي الهندية".

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن الرئيس بوتين حذر بايدن من إقامة قواعد أمريكية في آسيا الوسطى لضرب مواقع أفغانية.

وأشار لافروف إلى أن روسيا تساعد المنظمات الإنسانية الدولية على التوصل إلى اتفاق مع طالبان (الحركة المحظورة في روسيا) حتى تمنحهم الإذن بالعمل في أفغانستان.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن المهمة الرئيسية لروسيا تتمثل في منع زعزعة استقرار حلفائها في منطقة أسيا الوسطى، بعد وصول حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان.

وقال لافروف: إن "المهمة الرئيسية بالنسبة لنا هو استقرار دول آسيا الوسطى، لأن حدودنا مع حلفائنا في آسيا الوسطى مفتوحة، ولا يوجد نظام تأشيرات مع جميع هذه الدول تقريبا".

وأضاف أنه قبل كل شيء، من الضروري منع زعزعة الاستقرار في البلدان المجاورة والتهديدات الإرهابية وتجارة المخدرات من أفغانستان، ومن الضروري أيضا قمع هذه المخاطر داخل أفغانستان نفسها.