نشرة أخبار العالم.. أزمة الصيد تشعل حرب التصريحات بين بريطانيا وفرنسا.. البرهان: ما حدث في السودان ليس انقلابا.. ورسالة عاجلة من رئيس الوزراء اللبناني لـ قرداحي

نشرة أخبار العالم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

حركة تصحيحية.. البرهان: ما حدث في السودان ليس انقلابا

كشف القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، عن عزمه اختيار رئيس الوزراء وإعلان مجلس السيادة خلال الأيام القادمة، مرحباً بمشاركة حمدوك.

لم نشوه برج إيفل.. أستراليا ترد على اتهامات ماكرون حول صفقة الغواصات

رد نائب رئيس الوزراء الاسترالي برنابي جويس، اليوم الاثنين، على الاتهامات التي وجهها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لرئيس وزراء استراليا، سكوت موريسون، بشأن الكذب عليه حول صفقة الغواصات.

أردوغان يعلن عدم حضوره قمة جلاسجو .. لهذا السبب

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أنه لن يحضر قمة جلاسجو لعدم تلبية بريطانيا مطالب أمنية تركية.

أزمة الصيد.. ماكرون يهدد بريطانيا بـ إجراءات انتقامية

هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالرد علي بريطانيا بـ إجراءات انتقامية اعتبارا من يوم الثلاثاء، ما لم تغير لندن موقفها علي خلفية أزمة الصيد.

أزمة الصيد.. بريطانيا تطالب فرنسا بسحب تهديداتها خلال 48 ساعة

طالبت بريطانيا فرنسا، يوم الاثنين، بالتراجع عن تهديداتها في الخلاف المتعلق بحقوق الصيد خلال 48 ساعة، وإلا فإنها ”ستواجه إجراء قانونيا“ بموجب الاتفاق الذي أبرم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



الكرملين: بوتين لن يشارك في قمة المناخ بجلاسجو

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن لن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يشارك في قمة المناخ في جلاسجو، سواء بشكل شخصي أو عن طريق الفيديو، ومع ذلك، أعد الرئيس الروسي رسالة فيديو للمشاركين في المؤتمر حول الغابات واستخدام الأراضي.



العراق يعلن تفكيك خلية إرهابية مسلحة

أعلن العراق، اليوم الاثنين، عن تفكيك خلية إرهابية مسلحة في محافظة الأنبار.

البحرين تعلن بدء التنفيذ الفعلي لخطة التعافي الاقتصادي

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن خطة تعافي الاقتصاد التي تم الإعلان عنها أمس قد بدأ التنفيذ الفعلي لها حيث تم التركيز على الأولويات لوضع الاستراتيجيات الرئيسية للقطاعات الستة المستهدفة والمعتمدة من مجلس الوزراء ومجلس التنمية الاقتصادية.

عدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم يتجاوز 5 ملايين

تجاوز العدد الإجمالي للأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا "كوفيد -19"، في جميع أنحاء العالم، 5 ملايين.

لبنان.. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لجورج قرداحي

قالت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، بعث برسالة إلى وزير الإعلام جورج قرداحي، ناشده فيها بأن يغلب "حسه الوطني" على أي أمر آخر.

