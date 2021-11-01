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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ساحرة شريرة وحيوانات.. أغرب احتفالات المشاهير بالهالوين وهذا ما فعلته كيم كارديشيان - صور

الهالوين
الهالوين

احتفال الهالوين الذي أٌقيم أمس 31 أكتوبر، يُعد مناسبة ثقافية يحتفل بها الكثيرين حول العالم، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأيرلندا والمملكة المتحدة وأستراليا.

 

وشارك في الاحتفالات عدد من الفنانين  والمشاهير على طريقتهم الخاصة، مشاركين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي..

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أبرز المشاهير والفنانين الذين شاركون الجمهور باحتفال الهالوين

رضوى الشربيني وبناتها

ظهرت الإعلامية رضوى الشربيني مقدمة برنامج «هي وبس»، وبناتها في صور عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، متنكرين احتفالاً بـ «الهالوين»، حيث ظهرت ابنتها الكبرى في الصور مرتدية بنطلون جينز وقميص وجاكيت أسود وقبعة، متشبهة في هذا الزي بأزياء رعاة البقر، وارتدت ابنتها الصغرى فستان قصير باللون الأسود، ووضعت طوقًا على شكل قرنين ووضعت ماكياج أسود وتشبهت بمصاصة الدماء.

 

تفاعل المتابعين مع منشور رضوى الشربيني اللذين علقوا قائلين: "الاثنين نسخة منك يا رضوى"، و"قمرات يجننو".

بنات رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

ريهام أيمن 

شاركت الممثلة ريهام أيمن في احتفالات عيد الهالوين، من خلال جلسة تصوير جديدة لها، حيث ظهرت في الصور مرتدية فستان وطرحة زفاف وتضع على وجهها مكياجا يجعل وجهها شاحبا مع وضع أثار دماء.

و ظهر على رقبتها أثار أصابع وكأن يد كانت تخنقها، وأمسكت بوردة والتقتط الصور في مكان مظلم، كاتبه تعليق: «جمالها ووجها لن يصل إلى النور، احذروا وجهها البريء الملطخ بالدماء».

ريهام أيمن

غادة عبد الرازق على طريقة الساحرة الشريرة

على طريقته الخاصة، احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق بالهالوين، حيث شاركت جمهورها بصور مرسومة لها عبر حسابها على «انستجرام»، وأختارت تنكر «الساحرة الشريرة»

كما نشرت عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على «انستجرام» صورة لها مع استخدام برامج الهاتف لتغيير الشكل وكأنها تضع مكياجا مخيفا.

احتفال انجي المقدم

نشرت الفنانة انجي المقدم صورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وهي تقف إلى جانب تمثال كبير من الخشب، جسد مخيف ورأس قرع العسل.

رسمت إنجي المقدم على وجهها ملامح الخوف وكتبت تعقيبا على الصور: «منتهى منتهى الهلع».

كيم كارديشيان

عندما يتعلق الأمر بأزياء الهالوين فإن كيم كارداشيان تتفوق على الجميع، ودائمًا ما تبهرنا عام تلو الآخر، وتبتكر كيم زي مميز للهالوين، مستوحاة من شخصيات كارتونية وأخرى من شخصيات حقيقية وأخرة من حيوانات.

الهالوين رضوي الشربيني ريهام ايمن كيم كارديشيان عيد الهالوين

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ساحرة شريرة وحيوانات.. أغرب احتفالات المشاهير بالهالوين وهذا ما فعلته كيم كارديشيان - صور

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