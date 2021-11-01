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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن في قمة جلاسجو: الأسوأ لم يأت بعد .. وأمريكا لوثت المناخ كغيرها

صدى البلد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال كلمته في قمة المناخ في جلاسجو اليوم الإثنين، إن التغيرات المناخية تنشر الأضرار في مختلف دول العالم، وتكلف العالم خسائر بترليونات الدولارات.

وأضاف بايدن أنه لا يمكن النجاة من التغيرات المناخية دون العمل المشترك، وأن التغير المناخي يدمر العالم عبر الفيضات والجفاف والحرائق.

وأشار بايدن إلى وجود ضرورة وحاجة لتنويع مصادر الطاقة عالميا، وقال:"نقف عند نقطة تحول في التاريخ عبر الاستثمار في الطاقة النظيفة".

وشدد بايدن على أن قمة جلاسجو يجب أن تكون انطلاقة جديدة للعمل ضد تغير المناخ، مشيراً إلى أن العالم لم يواجه الأسوأ بعد.

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وتابع:"يجب توفير التكنولوجيا اللازمة لمكافحة التغير المناخي، ولدينا خطة لخفض انبعاثات الكربون حتى عام 2030، وسنعزز توليد الطاقة عبر الرياح في الولايات المتحدة".

وتابع:"ملايين الوظائف سنوفرها في الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على السيارات الكهربائية سيشهد تقدما في أمريكا، وسنعمل على إصلاح النظام الزراعي".

وواصل بايدن:"الولايات المتحدة كغيرها تعاني من الظواهر الطبيعية المتطرفة فقد تسببنا في تلويث المناخ والبيئة ومن الحتمي تغيير ممارساتنا ونقف عند نقطة تحول في التاريخ عبر الاستثمار في الطاقة النظيفة".

بايدن جلاسجو المناخ التغير المناخي الطاقة

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