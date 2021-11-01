صحة الدقهلية تختتم الدورة التدريبية الأولى في إدارة المنشآت الصحية

اختتمت اليوم الاثنين فعاليات الدورة التدريبية الأولى في ادارة المنشات الصحية بقاعة الاجتماعات المنعقدة من 1 اغسطس 2021 وحتى يوم 31 اكتوبر 2021 م بمديرية الصحة بالدقهلية.

فيما شهد ختام الفعاليات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية و مقرر الدورة الدكتور احمد البيلي نائب مدير الطب العلاجي وبحضور اكثر من 50 متدرب من قيادات الصف الأول والثاني والكوادر الشابة بالمستشفيات وبادارات مديرية الصحة بالدقهلية.

ومن جانبه أكد وكيل الوزارة على أهمية تكرار مثل هذه النوعية من الدورات، والتي تهدف إلى رفع المستوى الإداري للقيادات الحالية وإعداد الصف الثاني من الكوادر المستقبلية.

وأضاف أن الدورة اشتملت على الموضوعات الإدارية المختلفة مثل الموضوعات المالية والقانونية واجراءات التفتيش المالي والاداري والاجراءات المخزنية وأعمال مكافحة العدوي وتطبيق معايير الجودة ومنظومة الشراء الموحد والصيدلة وإدارة المستشفيات.

وتقدم وكيل الوزارة بالشكر لمقرر الدورة و لكل العاملين على نجاحها والحضور لحرصهم على الاستفادة من كل ماهو جديد من الخبرات الادارية لتقديم الخدمه المثلى للمريض.

وفي نهاية الدورة التدريبية قام وكيل الوزارة بتوزيع الشهادات على جميع الحضور متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

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