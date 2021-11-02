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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عيانة اقعدي في البيت ومتجيش المدرسة.. «صدى البلد» يلتقى «رودينا» طالبة أزمة السكر فى القليوبية.. شاهد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

"عيانة اقعدى فى البيت" كانت هذه هى رسالة أحد المدرسين بإحدى مدارس الخصوص بمحافظة القليوبية  لشقيقه الطالبة رودينا محسن، الطالبة بالصف الثانى الابتدائى.. رودينا مصابة بالسكر ورغم ذلك فهي متفوقة علميا ورياضيا، ولكن إدارة مدرسة الشهيد إيهاب إبراهيم الابتدائية بالخصوص تعاملت معها بحالة من التذمر بسبب إصابتها بالسكر.

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“صدى البلد” التقى بأسرة رودينا وأجرى بثا مباشرا للتعرف على تفاصيل أزمة منعها من الذهاب للمدرسة. 

وقالت منار محسن، شقيقة الطفلة رودينا: "أختي مريضة سكر وتذهب إلى المدرسة 3 أيام في الأسبوع، ولكنها تتعرض لحالة نفسية سيئة بسبب أن المدرسة ترفض حضورها.

وأضافت: “عندما أذهب لشقيقتي في المدرسة حتى أعطيها جرعة الأنسولين يرفض المعلم دخولي ويقول لى متجبهاش طالما عيانة خليها قاعدة فى البيت”، مؤكدة أن ذلك تسبب في إصابة الطفلة بحالة نفسية سيئة وبدأت ترفض الذهاب إلى المدرسة واستكمال دروسها.

وتابعت شقيقة رودينا قائلة: “معرفش بيعملوا معانا ليه كده، رودينا متفوقة فى الدراسة وبطلة معروفة في الكاراتيه، فهى حاصلة على المركز الأول فى لعبة الكاراتيه”.

وكانت أسرة الطفلة رودينا محسن (7 سنوات)، الطالبة بالصف الثاني الابتدائي في مدرسة الشهيد إيهاب إبراهيم بمحافظة القليوبية، استغاثت بالرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بعد منعها من دخول المدرسة بسبب جرعة الأنسولين.

وجاء نص الاستغاثة التي نشرتها الطالبة على «فيس بوك»: «أنا يتيمة الأب.. وأنت أب لي.. يمنعوننى من المدرسة على الرغم من أنني أحصل على البطولات وأنا مسكرة أي مريضة سكر».

من جانبه، أكد أحمد حشيش، مدير الإدارة التعليمية بالخصوص، أنه اتصل بوالدة الطفلة رودينا محسن عبد الحفيظ وقام بتقديم الرعاية الكاملة لها، لافتا إلى أن ما حدث سوء تفاهم فقط، مشيرا إلى أن طبيعة منطقة الخصوص تتطلب من المدرسة الحفاظ على الطلاب ومنع أولياء الأمور من الدخول إلا بموعد، وما حدث أن شقيقة رودينا كانت تنتظرها بالمدرسة لقياس السكر لها كل فترة، والإشراف طلب منها الخروج من المدرسة ليتابع الطلاب يومهم الدراسي دون أن يعلم بمشكلتها.

وتابع قائلا: “رودينا ابنتي وابنة مدير المدرسة وفي حالة حدث لها شيء سنسرع جميعا لإنقاذها”، مؤكدا أنه اتصل بوالدتها واستقبلها بمكتبه وتم تكريمها.

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القليوبية محافظة القليوبية الخصوص مدينة الخصوص النيابة العامة

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