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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط كهربائى بحوزته نصف كيلو بانجو بالعبور في القليوبية

متهم - صورة أرشفية
متهم - صورة أرشفية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط كهربائى بحوزته كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالى فى العبور وذلك فى إطار خطة المديرية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومكافحة جميع الأنشطة الإجرامية وتكثيف التواجد الشرطى الفعال وملاحقة العناصر الإجرامية خاصة مروجى المواد المخدرة.

 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور، يفيد بتمكن ضباط القطاع الـ 11 بإدارة تأمين العبور من ضبط كهربائى بحوزته كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائه بنطاق دائرة القسم.


وبالمعاينة والفحص تبين تمكن ضباط القطاع الـ 11 بإدارة تأمين العبور من ضبط "أحمد ف ع" 42 سنة كهربائى بحوزته لفافة بداخلها نبات البانجو المخدر تزن 500 جرام ومبلغ مالى 110 جنيه وهاتف محمول.


وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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ضبط 6 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة فى القليوبية


من ناحية أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق. 


وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مراكز وأقسام الشرطة القليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون من مروجى المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.


وأسفرت الحملة عن ضبط 6 عاطلين بالقناطر الخيرية وشبرا الخيمة والخصوص وقليوب وطوخ، وبحوزتهم سلاح نارى فرد خرطوش، وعدد من الطلقات من ذات العيار، و 210 جرام من الهيروين والحشيش، و170 قرص مخدر.


وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى لحماية تجارتهم الأثمة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارى عرضها على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


من جانبها ، أمرت نيابة قليوب فى القليوبية بحبس تشكيل عصابى يضم 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وفحصها وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة. 


وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بورود معلومات بتكوين تشكيل عصابي تخصص في حياة الأسلحة النارية بقرية سوارس دائرة المركز.


تم تشكيل حملة أمنية، وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة قليوب من ضبط كل من "ج. ب"، 45 سنة، تاجر مواشي سبق اتهامه في قضية قتل، وشقيقه "إ. ب"، 48 سنة، تاجر مواشي، ونجل الأول "إ. ج"، 18 سنة، عامل، وبحوزتهم سلاح نارى “بندقية خرطوش” و2 فرد خرطوش محلى الصنع و15 طلقة خرطوش من ذات العيار.


وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم الأسلحة النارية بقصد التشاجر والدفاع، وتم ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال الأسلحة المضبوطة إلى المعمل الجنائى لفحصها.

القليوبية العبور محافظة القليوبية مدينة العبور النيابة العامة

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