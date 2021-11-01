الأمم المتحدة: مصر والإمارات تبذلان جهوداً لحل الأزمة في السودان

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس إن هناك أفكار مطروحة على طاولة المفاوضات بين رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك، والمكون العسكري في البلاد، مشيراً إلى جهود كل من مصر والإمارات في حل الأزمة.

وحسب "الحدث"، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس إن بيان مجلس الأمن ساعد على الوصول لوضع يسمح بحلحلة الأزمة.

وأضاف: "يجب التأكيد على ضرورة استعادة الوضع الدستوري".

وأشار إلى وجود قضايا تتعلق بالترتيبات الأمنية "التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار".

وواصل: "نأمل أن تصبح المواقف أكثر وضوحًا في السودان خلال الأيام المقبلة".

وتابع أن "الولايات المتحدة والقوى الإقليمية وعلى رأسها الإمارات ومصر تبذل جهودًا لحل الأزمة في السودان".