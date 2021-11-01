محافظ الإسكندرية: إزالة عدد من المخالفات بأحد الأندية على طريق الكورنيش

رصد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عددا من المخالفات والتعديات لأحد الأندية الحاجبة لرؤية البحر بطريق الكورنيش بنطاق حي شرق.

جاء ذلك خلال المرور المفاجئ للمحافظ اليوم بطول طريق الكورنيش، بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، والأجهزة التنفيذية في الإسكندرية.

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وأمر محافظ الإسكندرية بإزالة جميع التعديات والإشغالات فوراً، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة تجاه تلك المخالفات ومحاسبة المقصرين عن المتابعة فوراً.

وحذر المحافظ أنه لن يسمح بتواجد أي مخالفات أو تجاوزات نهائياً وسيتم إزالة أي إشغالات من شأنها حجب رؤية البحر أمام المواطنين.