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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رسالة ماجستير تكشف اقتصاديات تسويق المزارع السمكية في كفر الشيخ .. صور

الباحثة وسط لجنة
الباحثة وسط لجنة الحكم والمناقشة

حصلت الباحثة رانيا محمد سيد أحمد القبلاوي، مفتش أغذية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، على درجة الماجستير من كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، حيث جاءت رسالتها تحت عنوان: «اقتصادیات تسويق مزارع الأسماك بمحافظة كفر الشيخ».

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وضمت لجنة الحكم والمناقشة، كلاً من، الدكتور فوزي محمد الدناصوري، أستاذ الاقتصاد الزراعي المتفرغ كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، «مشرفاً ورئيساً»، والدكتور محمد سعيد أمين الششتاوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي المتفرغ كلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها، «ممتحناً خارجياً»، والدكتور طارق توفيق الخطيب، أستاذ الاقتصاد الزراعي كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، «ممتحناً داخلياً»، والدكتور رشدي العدوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، «مشرفاً وممتحناً».

وكشفت نتائج الدراسة، ارتقاع قيمة الإنتاج الزراعي المصري من حوالي 137,4 مليار جنيه عام 2006م إلى حوالي 534,2 عام 2019م بمتوسط بلغ حوالي 297.9 مليار جنيه، وارتفاع قيمة الإنتاج الحيواني من حوالي 49.6 مليار جنيه عام 2006 إلى حوالي 187.4 مليار جنيه عام 2019م من قيمة الإنتاج الزراعي لنفس العام، وذلك بمتوسط سنوي بلغ حوالي 106,9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

كما أوضحت النتائج ارتفاع قيمة الإنتاج السمكي من حوالي 6,8 مليار جنيه عام 2006م إلى حوالي61 مليار جنيه عام 2019م من قيمة الإنتاج الزراعي بمتوسط سنوي حوالي 24.5 مليار جنيه، وأن إجمالي الإنتاج السمكي المصري من المصايد الطبيعية تراوح بين حد بلغ حوالي 335.6 ألف طن وحد أقصى بلغ حوالي 397 ألف طن من إجمالي الإنتاج السمكي المصري البالغ حوالي 2004 مليون طن عام 2019م، وكمية الإنتاج السمكي من الإستزراع ارتفعت خلال فترة الدراسة من حوالي 595 ألف طن إلى حوالي 1,64 مليون طن من إجمالي الإنتاج السمكي المصري البالغ حوالي 2004 مليون طن عام 2019م.

وتبين من النتائج -أيضاً- أن إجمالي الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية في محافظة كفر الشيخ تراوح بين حد أدنى بلغ حوالي 63,07 ألف طن وحد أقصى بلغ حوالي 97,67 ألف طن من إجمالي الإنتاج السمكي في المحافظة والبالغ حوالي 865.48 ألف طن عام 2019م وكمية الإنتاج السمكي من الاستزراع ارتفعت خلال فترة الدراسة من حوالي 295,37 ألف طن إلى حوالي767,81 ألف طن من إجمالي الإنتاج السمكي بالمحافظة البالغ حوالي 865.48 ألف طن عام 2019م.

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الزراعة محافظ كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ المزارع السمكية جامعة كفر الشيخ رسالة ماجستير الهيئة القومية لسلامة الغذاء سلامة الغذاء

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