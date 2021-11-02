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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد مدحت صالح.. اعرف اسمه الحقيقي وعدد زيجاته وماذا كان يعمل وهو صغير

مدحت صالح
مدحت صالح

يوافق اليوم 2 نوفمبر، عيد ميلاد النجم مدحت صالح، والذي ولد في مثله بـحي روض الفرج بالقاهرة عام 1960.

وما لا يعرفه الكثيرون أن مدحت صالح اسمه الحقيقي، محمد محمود صالح وهبة، وقد تخرج من جامعة الأزهر.

 

وكان مدحت صالح  يعمل نجارًا مع والده منذ الصغر، حيث قال عن ذلك: "حتى هذه اللحظة جزء كبير من عائلتي ما زالوا يعملون في مهنة النجارة، ولدينا معرضين للموبيليا، وكنت أعمل مع والدي في الصغر في الصيف بورشة النجارة".

 

وأضاف: "أحب النجارة والخشب عشقي، وعشت مع الاستورجية والنجارين ومع الآلات في صغري".

زيجات مدحت صالح

 

تزوج مدحت صالح عدة مرات، المرة الأولى من ليلى صديق ورزق منها بولد وبنت، هانيا تبلغ من العمر 33 عاما، وأدهم عمره 31 عاما وغير متزوج.

 

تزوج بعد ذلك مدحت صالح من الفنانة سمية الألفي لمدة عامين، وكان يصغرها وقتها بـ7 أعوام.

أما الزيجة الثالثة فكانت من الفنانة شيرين سيف النصر التي استمر زواجه بها 4 أشهر فقط، بينما كان زواجه الأخير من الشاعرة نورا الباز .

وتزوج مدحت صالح من الشاعرة نورا الباز منذ 11 عاما، وقال عنها: فيها كل الحاجات اللي مريحاني، وهادية ورقيقة، وأجمل حد في عنيا.

حياته مدحت صالح الفنية

- اختار الموسيقار حلمي بكر الاسم الفني له؛ نظرًا لوجود عدد من الفنانين باسم محمد في هذا التوقيت.

 

- كان يحصل على 2.5 جنيه في اليوم؛ نظير مشاركته في الأفراح ببداية حياته.

 

- كان يحصل على النُّقطة من غنائه في الملاهي الليلية، ويقسمها بنسبة الثلث له، والثلث للفرقة، والثلث لصاحب الملهى الليلي.

 

- يتجاوز رصيده في البنك 10 ملايين جنيه.

 

أغاني مهم في تاريخه:

 

أحلامنا البسيطة

شارك مدحت صالح بهذه الأغنية في الفيلم الذي أثار جدلا واسعا في مطلع الألفية "جواز بقرار جمهوري"، لتناوله قصة كوميدية لشاب وفتاة أرسلا دعوة لرئيس الجمهورية ليحضر فرحهما، وكان من بطولة هاني رمزي وحنان ترك.

حبيبي ياعاشق

أغنية رومانسية حققت شهرة وقت عرضها في فيلم "شورت وفانلة وكاب" الذي عرض عام 2000 ضمن موجة أفلام الشباب التي اجتاحت السينما، وكان بطولة مجموعة من النجوم الشباب مثل أحمد السقا ونور وأحمد عيد وشريف منير.

النور مكانه في القلوب

وشارك مدحت بهذه الأغنية في فيلم "أمير الظلام" للزعيم عادل إمام، والذي تدور أحداثه عن طيار فقد بصره ولجأ لدار رعاية المكفوفين فحاول مواجهة الظلم الذي يراه الشباب في هذه الدار، كما ساهم في إفشال عملية اغتيال رغم أنه لا يرى، وشارك في الفيلم شرين سيف النصر ودنيا وخالد سرحان ويوسف داوود وتوفيق عبدالحميد.

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