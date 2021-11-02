خلال دقائق.. سماء مصر تتزين بأول ظاهرة فلكية

خلال دقائق قليلة وقبل شروق الشمس صبيحة اليوم الثلاثاء، يقترب كوكب عطارد من نجم السماك الأعزل، ألمع نجم في كوكبة العذراء باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي ويفصل بينهما بضع درجات على قبة السماء

وقالت الجمعية الفلكية بجدة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن كوكب عطارد، أصغر كواكب النظام الشمسي والأقرب للشمس يرصد الآن في سماء الصباح الباكر منذ ظهوره هناك في منتصف أكتوبر الماضي حيث يشاهد فوق نقطة شروق الشمس خلال الأيام القليلة الأولى من شهر نوفمبر، وسينخفض كوكب عطارد إلى الشفق الأكثر سطوعًا، نحو الشمس قبل شروقها.

أحيانًا يصعب تحديد عطارد ولكن بالنسبة للساكنين في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن الأيام الثلاثة الأولى من نوفمبر الجاري توفر فرصة جيدة لرؤية الكوكب

ويعد السماك الأعزل من نجوم المرتبة الأولى، ما يعني بأنه أحد ألمع نجوم السماء، وفي حقيقته عبارة عن نجمين يدوران حول بعضهما البعض ولكن يظهران لكوكب الأرض كنجم واحد بسبب المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنهما، ولو كان السماك الأعزل على نفس المسافة التي تفصلنا عن الشمس سيكون بصرياً أكثر إشراقا بحوالي 1.900 مرة من الشمس، ولو وضعنا الشمس في موقع السماك الأعزل على مسافة 262 سنة ضوئية سوف تظهر الشمس 1/1.900 فقط من لمعان السماك الأعزل.