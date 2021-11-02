مقابلات للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بسيناء

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، مقابلات للمتقدمين لشغل الوظائف الاشرافية بالمديرية، وذلك وسط إجراءات احترازية وقائية ،لليوم الثالث على التوالي، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، وتحت رعاية معالى اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

وقال حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن اللجنة استقبلت المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها والتى بلغت (١٧)متقدم ، لشغل وظائف (وكيل إدارة تعليمية موجه عام ( لغه فرنسية- رياضيات- جغرافيا - تاريخ- علم نفس واجتماع - أحياء- تربية إجتماعية -حاسب آلي )

- موجه أول ( لغة انجليزية-حاسب آلى -مجال صناعي-أحياء-تربية رياضيه-تربيةزراعية ).

وذلك بحضور أعضاء اللجنة المكونة من السادة :-

- أحمد منصور وكيل وزارة التنظيم والإدارة. و- د مهدى محمد عبدالله مدرس المناهج وتعليم اللغة الإنجليزية ،و مهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى. ، و حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية. ،ومحمد سالم بحيرى نقيب المعلمين ،و محمد زاهر رئيس مجلس الأمناء والآباء بالمديرية. ،و طارق عبد المحسن مدير إدارة الموارد الموارد البشرية.