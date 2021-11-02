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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط لحوم ورنجة فاسدة في حملة بالغربية

ضبط171 كجم لحوم ودواجن
ضبط171 كجم لحوم ودواجن و500 كجم رنجة فاسدة بحملة بيطرية

باشر الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بتكليف لجنة من أطباء التفتيش على اللحوم بالمديرية للقيام بحملة تفتيشية مفاجئة بالتنسيق مع مباحث تموين الغربية.

وجاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بإحكام الرقابة البيطرية على الأسواق وكافة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

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كما أسفرت الحملة عن تحرير عدد 3 محاضر ، حيث تم ضبط 17 كجم كبدة وعجينة كفتة في حالة تطرية ويوجد تغير في الخواص الطبيعية وظاهرياً غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، 44 كجم شاورما لحوم ودواجن  ، 110 كجم لحوم مفرومة وكبده ، وتم أخذ عينات للتحقق من صلاحيتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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وفي ذات السياق ، تم تحرير 1 محضر بإجمالي 500 كجم أسماك مدخنة "رنجة" مشكوك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، وتم سحب عينات والتحفظ على المضبوطات وتحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين العرض على النيابة العامة المختصة وصدور قرارها .

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مدير الطب البيطري بالغربية حملات ضبط لحوم دواجن فاسدة غير صالحة محافظ الغربية

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