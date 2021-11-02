ضبط لحوم ورنجة فاسدة في حملة بالغربية

باشر الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بتكليف لجنة من أطباء التفتيش على اللحوم بالمديرية للقيام بحملة تفتيشية مفاجئة بالتنسيق مع مباحث تموين الغربية.

وجاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بإحكام الرقابة البيطرية على الأسواق وكافة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

كما أسفرت الحملة عن تحرير عدد 3 محاضر ، حيث تم ضبط 17 كجم كبدة وعجينة كفتة في حالة تطرية ويوجد تغير في الخواص الطبيعية وظاهرياً غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، 44 كجم شاورما لحوم ودواجن ، 110 كجم لحوم مفرومة وكبده ، وتم أخذ عينات للتحقق من صلاحيتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وفي ذات السياق ، تم تحرير 1 محضر بإجمالي 500 كجم أسماك مدخنة "رنجة" مشكوك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، وتم سحب عينات والتحفظ على المضبوطات وتحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين العرض على النيابة العامة المختصة وصدور قرارها .

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