عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 150 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامى بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

 

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية .. نشاط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة بالإسكندرية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول المنتزه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقوبات تنتظر المخالفين.. تنفيذ قانون المرور على مخالفي قرار تركيب الملصق الإلكتروني

بعد نشر الفيديو على فيسبوك..ضبط مدرس تعدى على طفل في كفر الشيخ

عقب تقنين الإجراءات ، تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول المنتزة.. وبحوزته (عدد 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون جنيه تقريباً ؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مكافحة الجريمة المواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

موضوعات متعلقة

عقوبات تنتظر المخالفين.. تنفيذ قانون المرور على مخالفي قرار تركيب الملصق الإلكتروني

بعد نشر الفيديو على فيسبوك..ضبط مدرس تعدى على طفل في كفر الشيخ

شخص يعتدي على سيدة بآلة حادة بالاسكندرية

مهتز نفسيا يفصل رأس عامل عن جسده بساطور بالإسماعيلية

بين طالب وعاطل.. تفاصيل وقوع مشاجرة أمام جامعة الإسكندرية

فصل طالبتين تشاجرتا بسلاح أبيض داخل مدرسة فى بور فؤاد

بسبب "تروسيكل"..كشف لغز مقتل رئيس مدينة حوش عيسى وزوجته بمطروح

الداخلية تكشف ملابسات فيديو يقوم به طفلان بأعمال منافية للآداب بالمنوفية

ترشيحاتنا

هل يوجد تسليم عقب سجدتي السهو إذا كانت بعد الانتهاء من الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

تصاعد أعمدة الدخان.. انفجاران وإطلاق رصاص كثيف في كابول | تفاصيل

غياب ميسي وعودة مبابي.. قائمة سان جيرمان ضد لايبزيج في دوري الأبطال

استقبال جماهيري من الجالية المصرية لـ الرئيس السيسى فى لندن |فيديو

دعاء للأم مستجاب .. أدعية مكتوبة رددها في كل وقت

عدوى شديدة .. تجنب أسباب السعال الديكي عند الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

تعددت الروايات... شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الإسماعيلية

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

عليه عفريت ويردد طلاسم غير مفهومة.. تفاصيل مثيرة في واقعة الإسماعيلية

ننشر الصور الأولى لضحية جريمة الإسماعيلية

المصريون ماتحركوش ليه.. خبراء يكشفون سر سكوت شهود حادث الإسماعيلية

غربلة فى القائمة.. بالأسماء 5 نجوم تحت مقصلة الاستبعاد من منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الصباحية.. إصابة عريس بنوبة قلبية بعد هروب العروس بالمال والذهب

في العناية المركزة.. قلوب المحبين تدعو لـ سهير البابلي |شاهد

اعشاب تساعد على النوم ..وصفات للنوم السريع وعدم التفكير

يحتضر في السماء.. وكالة ناسا تنشر صورة مذهلة لنجم مرعب بمناسبة الهالوين

فيديو

فيديوجراف.. كلمات خارجة| ماذا قالت نقابة الموسيقيين لمطربي الراب والمهرجانات؟

نساء الهضبة .. سر الظهور المتكرر لـ عمرو دياب مع تيارا واهب

فيديوجراف| قبل انطلاق احتفاليته.. 10 معلومات هامة عن طريق الكباش

حجر معسل.. عروس تثير الجدل بتدخين الشيشة في الكوشة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (10)

د. هادي التونسي يكتب : زيارة إلى متحف الأشجار

إيمان الدربي تكتب: "امسك متحرش"

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ