ضبط 150 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامى بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية .. نشاط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة بالإسكندرية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول المنتزه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات ، تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول المنتزة.. وبحوزته (عدد 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون جنيه تقريباً ؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.