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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لأول مرة في أفريقيا.. تفاصيل استضافة مصر مؤتمر قمة المناخ القادم

قمة المناخ
قمة المناخ

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي رئيس قسم الأرصاد الجوية للمعمل المركزي للمناخ الزراعي ، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قمة المناخ والذى يحضره زعماء العالم دليل على أننا دولة كبيرة لها مكانتها على مستوى القارة والعالم كله.

وأضاف "أبو المعاطى" خلال تصريحات ل "صدى البلد" ، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التغيرات المناخية على مستوى العالم حيث أن مصر دولة متأثرة وليس مؤثرة فى التغيرات المناخية ، معلقا :"انبعاثات مصر لاتمثل سوى 6% من انبعاثات العالم ".

 

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قمة المناخ.. الزراعة: لو لم تف الدول الكبرى بالتزاماتها ستحدث آثار مدمرة

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مدبولي : لقاءات الرئيس السيسي بـ قمة المناخ تعكس مكانة مصر

وأشار "رئيس قسم الأرصاد الجوية للمعمل المركزى للمناخ الزراعي" إلي أن التغيرات المناخية فى مصر أثرت على كافة القطاعات لذا قامت الدولة بتطوير شبكة النقل والمواصلات واستخدام الغاز بدلا من البنزين ، وتشغيل القطارات بالكهرباء للقضاء على التلوث ، كما أن لدينا مشروع تبطين الترع وتحديث الرى الحقلى ، ومشروعات انتاج هجن ومحاصيل تقلل من الانبعاثات .

ونوه الدكتور شاكر أبو المعاطى إلي أن بعض المحاصيل تخرج الميثان والذي يؤدى بدوره إلي ارتفاع درجات الحرارة وبالتالى يساهم فى ظاهرة الاحتباس الحرارى ، لذا قام مركز البحوث الزراعية بإنتاج أصناف وهجن جديدة من الأرز مثل الأصناف قصيرة الأمد والذى يقلل من انبعاثات غاز الميثان ، مع تقليل مساحة زراعة الأرز .
 

وتابع قائلا :" كل هذه المجهودات دليل على وعى القيادة السياسية ولذلك فإن مصر ستستضيف قمة المناخ القادم "cop ٢٧" فى مدينة شرم الشيخ بعد انتهاء المفاوضات والتشاورات وبالتالى العالم كله سيري مجهودات مصر والقارة الافريقية فى مواجهة التغيرات المناخية "  .
 

وأكد رئيس قسم الأرصاد الجوية للمعمل المركزى للمناخ الزراعي، أن مصر الدولة الأولى على مستوى افريقيا فى استضافة مؤتمر قمة المناخ القادم cop27 لذا ستمثل القارة السمراء بأكملها فى المؤتمر.

 

وأشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن اللقاءات التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة، وهو ما يعكس المكانة التي تتمتع بها مصر، مشيراً إلى إشادات عدد من المسئولين بما تحققه مصر من تقدم في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن مصر تستعد لاستضافة قمة المناخ COP27  العام المقبل في شرم الشيخ. 

قمة المناخ التغيرات المناخية ظاهرة الاحتباس الحراري مواجهة التغيرات المناخية

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مدبولي : لقاءات الرئيس السيسي بـ قمة المناخ تعكس مكانة مصر

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