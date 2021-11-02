نشرة العالم.. ضربة جديدة لـ إثيوبيا.. أسرار إسرائيل النووية متاحة علي الإنترنت

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

هجوم على إثيوبيا.. قوات تيجراي تنضم إلى أورومو لمجابهة جيش أديس أبابا

أعلنت جبهة تحرير تيجراي، أنها انضمت إلى قوات إقليم أورومو، التي تقاتل أيضاً ضد الحكومة الإثيوبية المركزية، وقالت إنها تدرس الهجوم على العاصمة أديس أبابا.

وقال المتحدث باسم الجبهة جيتاتشو رضا، في تصريحات أوردتها وكالة "رويترز": "انضممنا إلى جبهة تحرير أورومو، وإذا كان تحقيق أهدافنا في تيجراي سيتطلب أن نزحف إلى أديس أبابا، فسنفعل ذلك، لكننا لا نقول إننا نزحف الآن إلى هناك".

وأوضحت "رويترز" أنه لم يتسن لها التحقق من تصريحات جيتاتشو رضا بشكل مستقل، وذلك لأن الاتصالات الهاتفية في المنطقة معطلة، في وقت لم يرد ليجيسي تولو المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، والمتحدث باسم إقليم أمهرة حتى الآن على طلبات للتعليق.

19 قتيلا و50 جريحا.. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مستشفى في كابول

سمع دوي انفجار تلاه إطلاق نار صباح الثلاثاء قرب مستشفى عسكري في وسط كابول ما تسبب بسقوط ضحايا، على ما أفاد شهود ومسؤولون من طالبان.

وقال مسؤول من طالبان لوكالة فرانس برس "بحسب معلوماتنا الأولية، وقع انفجار عند مدخل المستشفى العسكري وانفجار آخر قرب المستشفى".

وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية قاري سيد خوستي أن "الانفجار تسبب بوقوع ضحايا".

وقال مصدر طبي في المستشفى لوكالة فرانس برس "أنا داخل المستشفى، سمعنا دوي انفجار قوي عند مستوى نقطة التفتيش الأولى للمستشفى وأسمع إطلاق نار".

وبعد دقائق قليلة سمع صحافيو الوكالة دوي انفجار ثان في المنطقة نفسها.

على مرأى ومسمع الجميع.. أسرار إسرائيل النووية متاحة على الإنترنت

نشرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية اليوم الثلاثاء تفاصيل نشر الأسرار النووية الإسرائيلية علي الانترنت لأول مرة وذلك بهد أن أصبحت صور الأقمار الصناعية عالية الدقة متاحة مجاناً، منذ بضعة أيام على الإنترنت، وذلك بفضل موقع "ماب بوكس" وتطبيقات متعددة أخرى.

وقال موقع "يورو نيوز" أنه يمكن للجميع الآن أن يشاهدوا محطة الطاقة النووية الإسرائيلية في ديمونا في جنوب البلاد، والتي قدمها خبراء أجانب على أنها قلب الترسانة الذرية الإسرائيلية، وكذلك القاعدة التي من المفترض أن يتم فيها تخزين الصواريخ الباليستية.

وتابع "يورو نيوز" أن إسرائيل أصبحت مضطرة اليوم للتعايش مع حقيقة أن مواقعها السرية أصبحت مكشوفة على مرأى ومسمع من أي مستخدم للإنترنت.

وأفاد الموقع أنه هذا التطور وضع حداً للتعتيم على هذه المواقع منذ عام 1997، حين حظرت الولايات المتحدة، بناء على طلب من تل أبيب، نشر صور أقمار اصطناعية دقيقة للغاية لإسرائيل من قبل الشركات الأمريكية الخاصة.