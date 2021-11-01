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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم.. إعادة اعتقال عدد من رموز نظام البشير بعد إطلاق سراحهم.. لبنان يدعو السعودية إلى الحوار لحل الأزمة الدبلوماسية

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

السودان.. إعادة اعتقال عدد من رموز نظام البشير بعد إطلاق سراحهم

ذكرت تقارير صحفية،  اليوم "الاثنين"، أنه تم إعادة اعتقال عدد من رموز النظام السابق في السودان، بعد ساعات من إطلاق سراحهم.

لبنان يدعو السعودية إلى الحوار لحل الأزمة الدبلوماسية

دعا وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، المملكة العربية السعودية ، إلى الحوار لحل الأزمة الراهنة بين الدولتين على خلفية تصريحات لوزير الإعلام جورج قرداحي حول اليمن.

أمير قطر يتدخل لحل الأزمة بين لبنان ودول الخليج

قال مكتب رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، إن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قرر إرسال وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى بيروت لبحث سبل تسوية الأزمة بين لبنان والسعودية ودول الخليج.

الحكومة اللبنانية تدرس إقالة جورج قرداحي لحل الأزمة مع الخليج

أكد وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين، اليوم الإثنين، أن إقالة وزير الإعلام جورج قرداحي من بين الخيارات المطروحة لحل الأزمة بين لبنان والخليج.

إثيوبيا.. جبهة تيجراي تعلن الاندماج مع جيش تحرير أورومو

أعلنت جبهة تحرير شعب تيجراي في إثيوبيا، اليوم الإثنين، الاندماج مع قوة من عرقية أورومو التي تقاتل الحكومة الإثيوبية بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد.

إصابة وزير خارجية إيران بفيروس كورونا

أعلنت حكومة  إيران اليوم الإثنين، إصابة وزير الخارجية أمير عبد اللهيان بفيروس كورونا.

سنغافورة تحظر كتابا يحتوي رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد

أعلنت سلطات سنغافورة، الاثنين حظر كتاب يخترق الرقابة المفروضة على الرسوم الكاريكاتورية التي تعتبر "مهينة" ويحتوي خصوصا على رسوم النبي محمد التي سبق أن نشرتها صحيفة شارلي إيبدو الهزلية الفرنسية.

قادة العالم بـ قمة "الأمل الأخير والأفضل"في جلاسجو للتعامل مع أزمة المناخ

في خطاب ألقاه أمام قمة الأمم المتحدة للمناخ  في جلاسجو اليوم الاثنين ، وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن استراتيجيته للوصول إلى أهداف للحد من الانبعاثات - وخطة لمساعدة البلدان النامية على التكيف مع تغير المناخ، وفق ما ذكرت صحف دولية.

بايدن يأخذ قيلولة خلال قمة المناخ بـ جلاسجو.. فيديو

التقطت العدسات الرئيس الأمريكي جو بايدن نائماً خلال الكلمات الافتتاحية لزعماء العالم في قمة المناخ "كوب26" في جلاسجو، قبل أن يوقظه أحد مساعديه.

بايدن يقدم اعتذارا للمجتمع الدولي نيابة عن أمريكا

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، اعتذارا نيابة عن الولايات المتحدة بسبب قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاقية باريس المناخية.

الإمارات تعلن عودة دبلوماسييها ومواطنيها من لبنان

أعلنت دولة الإمارات عودة الدبلوماسيين والمواطنين من لبنان إلى الأراضي الإماراتية، وذلك على خلفية الأزمة الأخيرة بين لبنان ودول الخليج.

الأمم المتحدة: مصر والإمارات تبذلان جهوداً لحل الأزمة في السودان

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس إن هناك أفكار مطروحة على طاولة المفاوضات بين رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك، والمكون العسكري في البلاد، مشيراً إلى جهود كل من مصر والإمارات في حل الأزمة.

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