بحضور وزير العدل.. شاهد مراسم حلف اليمين لمعاوني النيابة الإدارية الجدد

شهد المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم وبحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعتي ٢٠١٣ و٢٠١٤ وذلك بمقر وزارة العدل.

واستُهلت مراسم أداء اليمين بكلمة ألقاها المستشار عزت أبو زيد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، رحب فيها بالمستشار عمر مروان - وزير العدل ، مهنئًا معاوني النيابة الجدد ووجه تحية تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لإصداره قراري تعيين الدفعتين، كما طالب الأعضاء الجدد، أن يكونوا على قدر المسؤولية لحمل رسالة العدالة المقدسة.

وأكد على ضرورة التحلي بالتقاليد القضائية العريقة القائمة على احترام الدستور والقانون وتحقيق العدالة.

وأنهى كلمته ، مؤكدًا على دور أعضاء النيابة الإدارية المقدس في حماية الوطن، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم السامية لترسيخ قيم العدالة وإرساء سيادة القانون .

وهنأ المستشار عمر مروان وزير العدل، المعاونين الجدد، وطالبهم بالإخلاص والتفوق والاهتمام بالعلم والاجتهاد ليكونوا خير ممثلين للهيئة القضائية العريقة.

وأكد أن وزارة العدل لن تدخر جهدًا في دعمهم وصقل مهاراتهم بما يكفل لهم أداء رسالتهم لمكافحة الفساد وحماية المال العام لإقامة دولة القانون تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي الختام، قام كل من المستشار عمر مروان - وزير العدل، المستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتبادل الدروع التذكارية.

ومن جانبه صرح المستشار أحمد مرسي - الأمين العام للمجلس الْأعلى للنيابة الإدارية، أن الكشف الطبي لمعاوني النيابة الجدد، سوف يجرى بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، يومي الأربعاء والخميس الموافقين ٣ و ٤ / ١١ / ٢٠٢١.