الرئيس السيسي يعود لـ أرض الوطن بعد المشاركة فى قمة المناخ

عرضت قناة أكسترا نيوز خبر عاجل يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد لـ أرض الوطن بعد المشاركة فى قمة المناخ، بالأمم المتحدة.

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" صورا من مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قمة الأمم المتحدة العالمية حول المناخ في جلاسجو.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر بادرت لتنفيذ مشروعات تعمل على تقليل الانبعاثات والتحول إلى النقل النظيف.



وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة له خلال الدورة الـ 26 لقمة الأمم المتحدة حول تغير المناخ فى جلاسجو مساء امس الاثنين، إن مصر انتهت من إعداد الاستراتيجية 2050 التي ستعمل على المساعدة للتعافي من أثار جائحة كورونا.



وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تدرك جيدا التحديات التي تواجهها الدول النامية، وأكد أن تنفيذ التزاماتنا مرهون بحجم الدعم الذي نحصل عليه.



وأكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتطلع لكي تكون القمة المقبلة في مصر في قارة أفريقيا.