الأوقاف تبدأ الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية أول ديسمبر

بالإجراءات الاحترازية..

أنهت وزارة الأوقاف الاستعدادات لبدء الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، مطلع شهر ديسمبر المقبل، وسط إجراءات احترازية مشددة من حيث التباعد بين الدارسين والتعقيم وارتداء الكمامة، وتنظيم عدد ساعات التدريس منعا للتزاحم .

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم، أنه في إطار الاهتمام بأهمية إعمال العقل في فهم النص ، ومواكبة قضايا العصر ومستجداته ، وعدم الجمود عند ظواهر بعض النصوص دون فهم دقيق أو إدراك كاف لفهم معانيها ومراميها ومقاصدها العامة، تدريس قضايا التجديد من خلال إصداراتها المتميزة في سلسلة "رؤية" التي تصدر بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة ، وذلك في جميع مراكز الثقافة الإسلامية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم ، ليكون محفظ القرآن الكريم وحافظه - على حد سواء - على إدراك تام وفهم دقيق لمعاني ما يحفظون ، لنجمع بين حفظ القرآن وفهمه ومعانيه ومقاصده السامية فهما دقيقا يراعي فقه الواقع في ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف.



قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه سيتم فتح مراكز الثقافة الإسلامية أول شهر ديسمبر المقبل، وسيتم فيها تدريس قضايا التجديد " مفاهيم يجب ان تصحح والفهم المقاصدي والكليات الست "

شروط الالتحاق بالمراكز الإسلامية

1ـ الحصول على مؤهل عالٍ معتمد من إحدى الجامعات المصرية من غير خريجي جامعة الأزهر الشريف.

2ـ أن يكون حسن المظهر والسمت .

3ـ أن يقوم بسداد المصروفات المقررة وهى (500 ) خمسمائة جنيه مصري

4ـ أن يتعهد المتقدم بالحضور بنسبة لا تقل عن 75% من ساعات الدراسة المقررة على الأقل.

الأوراق المطلوبة للتقدم :

طلب التحاق باسم الدكتور عميد المركز الثقافي الإسلامي.

صورة من المؤهل الدراسي (مع الاطلاع على الأصل) .

صورة من بطاقة الرقم القومي (مع الاطلاع على الأصل) .

صورة من شهادة الميلاد ( مع الاطلاع على الأصل) .

عدد ( 3) صور شخصية حديثة .

ملف لحفظ الأوراق

مواد اختبار القبول :

القرآن الكريم : يشترط الحفظ الجيد لثلاثة أجزاء متصلة على الأقل.

فقة العبادات – السيرة النبوية – الثقافة العامة