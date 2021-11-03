أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 3-11-2021

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الثلاثاء 2- 11-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.

العملة شراء بيع

دولار أمريكى 15.6451 15.7764

يورو 18.1468 18.3054

جنيــه إسترليـنى 21.3587 21.5443

دولار كنـدى 12.6109 12.7209

كرون دانمركى 2.4394 2.4602

كرون نرويجى 1.8502 1.8664

كرون ســويدى 1.8332 1.8492

فرنك سويسرى 17.1378 17.2892

100 ين يابانى 13.7564 13.8755

ريـــال سعـــودى 4.1707 4.2059

دينــار كويتى 51.7879 52.3577

درهم اماراتى 4.2587 4.2957

دولار اســـترالى 11.6822 11.7818

دينــار البحــرين 41.4935 41.8473

ريـــال عمـــانى 40.6040 41.0075

ريـــال قطــــرى 4.2747 4.3196

دينـار اردنـى 22.0354 22.2831

يوان صينى 2.4450 2.4660