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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 3-11-2021

صدى البلد

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الثلاثاء 2- 11-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.

   العملة                 شراء              بيع
دولار أمريكى       15.6451      15.7764
يورو                18.1468        18.3054
جنيــه إسترليـنى  21.3587       21.5443
دولار كنـدى       12.6109       12.7209
كرون دانمركى     2.4394       2.4602
كرون نرويجى     1.8502      1.8664
كرون ســويدى    1.8332      1.8492
فرنك سويسرى   17.1378    17.2892
100 ين يابانى   13.7564    13.8755
ريـــال سعـــودى 4.1707      4.2059
دينــار كويتى   51.7879      52.3577
درهم اماراتى    4.2587        4.2957
دولار اســـترالى  11.6822    11.7818
دينــار البحــرين  41.4935    41.8473
ريـــال عمـــانى  40.6040    41.0075
ريـــال قطــــرى  4.2747      4.3196
دينـار اردنـى    22.0354      22.2831
يوان صينى      2.4450       2.4660

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري دولار أمريكي جنيه إسترليني ريال سعودي دينار كويتي درهم إماراتى أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

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