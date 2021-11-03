أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 3-11-2021

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الثلاثاء 2- 11-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.
العملة شراء بيع
دولار أمريكى 15.6451 15.7764
يورو 18.1468 18.3054
جنيــه إسترليـنى 21.3587 21.5443
دولار كنـدى 12.6109 12.7209
كرون دانمركى 2.4394 2.4602
كرون نرويجى 1.8502 1.8664
كرون ســويدى 1.8332 1.8492
فرنك سويسرى 17.1378 17.2892
100 ين يابانى 13.7564 13.8755
ريـــال سعـــودى 4.1707 4.2059
دينــار كويتى 51.7879 52.3577
درهم اماراتى 4.2587 4.2957
دولار اســـترالى 11.6822 11.7818
دينــار البحــرين 41.4935 41.8473
ريـــال عمـــانى 40.6040 41.0075
ريـــال قطــــرى 4.2747 4.3196
دينـار اردنـى 22.0354 22.2831
يوان صينى 2.4450 2.4660