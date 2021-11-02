بيان عاجل من أمريكا بشأن التواجد العسكري في الشرق الأوسط

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا تعتزم إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية تاس، قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، جو هود: "يجب أن أؤكد على خلفية تداول الكثير من المعلومات المضللة بهذا الصدد مؤخرا، أن شراكاتنا في مجال الأمن ستبقى".

وتابع: "تواجدنا العسكري الدائم في المنطقة ضامن منذ أكثر من 70 عاما، وهذا الواقع الأساسي لن يتغير".

وأشار هود إلى أن أمريكا تتكيف مع تغير الظروف والتهديدات في المنطقة، مؤكدا أن عددا غير كبير من القوات الأمريكية في المنطقة تقوم بتدريب الشركاء.

وأكد هود التزام أمريكا بضمان حرية التجارة والملاحة بهدف عدم السماح بأي اضطراب في الاقتصاد الأمريكي والعالمي.