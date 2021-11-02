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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

15 صورة من حفل سميرة سعيد بمهرحان الموسيقى العربية

سميرة سعيد
سميرة سعيد

أشعلت المطربة سميرة سعيد حفل مهرجان الموسيقى العربية بعدد من أغانيها الشهيرة منها "هوا هوا، محصلش حاجه، أل جاني بعد يومين، لعلمك انت، سوبر مان، اه بحبك، واحشني بصحيح، مش عايزة اتعذب تاني.

أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية أمس الاثنين، والمهداة الي روح الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان .

بدأت مراسم حفل الافتتاح بكلمات لكل من رئيس الأوبرا ومديرة المهرجان والمؤتمر ووزيرة الثقافة أعلنت خلالها انطلاق الفعاليات وكرمت19 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الشاعر مدحت العدل(مصر)، الشاعر صلاح محمد علي(مصر)، الموسيقار محمد مصطفى(مصر)، الموسيقار هشام نزيه (مصر)، الموسيقار محمد ضياء (مصر)، المطرب عبادي الجوهر(السعودية)، المطرب مروان خوري (لبنان)، الموسيقار محمد الامين (السودان)، عازف القانون فرات قدوري (العراق)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي(تونس)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران(مصر)، عازف الناي الدكتور محمود كمال(مصر)، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم(مصر)، فرقة سداسي شرارة(مصر)، بالاضافة إلى تكريم اسماء فنانين رحلوا هذا العام هم الدكتور جمال سلامة(مصر)، الفنان عبده داغر(مصر)، الدكتور فوزي فهمي (مصر).الموسيقار خالد الأمير(مصر)، الدكتور أشرف هيكل (مصر) .

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تفاصيل الحفل

تلى ذلك الحفل الفنى الذى يحمل عنوان لمسة وفاء وشاركت خلاله الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالعزف علي آلة الفلوت للحنى حبك واستيفظي يا أمتي من مؤلفات الموسيقار الراحل جمال سلامة بقيادة المايسترو ناير ناجي الي جانب عدد من أعماله الأخرى منها حبيبي دايما ، ولكن شئ ما يبقي - المذنبون صوليست كمان الدكتور حسن شرارة  ، يا أمه العرب أداء ريهام عبد الحكيم ، لا اله الا الله اداء ياسر سليمان ومصر انتي الروح اداء احمد ابراهيم ، بالإضافة إلى مختارات من ابداعات الموسيقار الراحل عبده داغر بقيادة المايسترو هاني فرحات .

ضم الحفل فيلمين عن الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر  واخر تسجيليا يستعرض تاريخ المهرجان في 30 عام من اعداد استوديو المونتاج بدار الأوبرا المصرية

صمم الديكور الخارجي المهندس محمد الغرباوي وتصميم المسرح المهندس محمود حجاج والاضاءة المهندس ياسر شعلان والصوت للمهندسان محمود عبد اللطيف وعاصم السيد 

 

سميرة سعيد دار الأوبرا وزيرة الثقافة جمال سلامة مدحت العدل

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