أخبار التعليم.. المناهج الجديدة تدرس في جميع المدارس الحكومية والخاصة.. خالد عبد الغفار: التكامل بين مستشفيات الصحة والجامعات لسرعة حصول المرضى على الخدمات

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

في حب النبي.. معهد فتيات السلام الأزهري بسوهاج يحتفل بالمولد النبوي

نظم معهد فتيات السلام الازهرى بقرية شطورة، شمال محافظة سوهاج، احتفالية بمناسبتى ذكرى المُولد النبوي الشريف وانتصارات حرب أكتوبر المجيد بحضور عدد كبير من أهالى القرية والشخصيات العامة والدينية.

التعليم: مناهجنا الجديدة تدرس في جميع المدارس الحكومية والخاصة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الحصول على تعليم جيد لجميع فئات المجتمع ودون تمييز من أهم حقوق الإنسان.



آداب عين شمس تواصل تسليم الاسطوانات الإلكترونية الخاصة بالمقررات..غدا

قال الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس إن الكلية تواصل تسليم الCD لجميع الفرق من خلال منافذ شئون الطلاب حسب الجداول المعلنة علي الصفحة الرسمية الكلية .

تعليم الكبار يكرم جامعة طنطا لحصولها على المركز الأول في محو الأمية



نظمت جامعة طنطا احتفالية بمناسبة حصولها على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى محو الأمية، كرم خلالها الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، كليات الأداب، والتربية، والتجارة المشاركين بمشروع محو الأمية وتعليم الكبار.



19 نوفمبر.. انطلاق ورشة عمل إستراتيجيات التدريس والتدريب بجامعة عين شمس



قال الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، إنه سيتم انطلاق ورشة عمل إستراتيجيات التدريس والتدريب يوم الجمعة 19 نوفمبر أونلاين باعتماد مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس.

خالد عبد الغفار: التكامل بين مستشفيات الصحة والجامعات لسرعة حصول المرضى على الخدمات

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، العمل على التوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال الربط والتكامل بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، لتعظيم فرص الاستفادة من الخدمات الصحية، وتيسير الحصول عليها خاصة في المحافظات والمناطق النائية والحدودية.