19 نوفمبر.. انطلاق ورشة عمل إستراتيجيات التدريس والتدريب بجامعة عين شمس

قال الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، إنه سيتم انطلاق ورشة عمل إستراتيجيات التدريس والتدريب يوم الجمعة 19 نوفمبر أونلاين باعتماد مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس.



واشار مدير مركز تعليم الكبار بعين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد الي سعر استثمار الورشة:للمصريين (500جنيه)ولغير المصريين (900جنيه)ولطلاب الجامعة المشاركين في محو الأمية فقط (300) جنيه.

وأوضح مدير مركز تعليم الكبار المميزات التي يحصل عليها المتدرب وهي كالاتي:

1) يحصل المتدرب على شهادتين بحضور الورشة باللغتين العربية والإنجليزية معتمدة من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة ومن شركة باوندليس للتدريب وريادة الأعمال، بعدد ساعات 15 ساعة تدريبية شاملة عدد ساعات التدريب وكذلك التطبيقات العملية والتكليفات.

2) يحصل عدد من المتدربين المتميزين على شهادة تقدير لتميزهم في الورشة.

3) يحصل المتدرب على مجموعة من الكتب الإثرائية الخاصة بموضوع الورشة.



وأضاف أن موعد الورشة يومان "أونلاين" سيتم عقدها في الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر 2021 من السابعة حتى العاشرة مساءً يومي الجمعة والسبت.