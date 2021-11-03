ميرفت التوارجي: فساتين الفنانات في الجونة تسيء لمصصمي الأزياء المصريين

انتقدت ميرفت التوارجي مصممة الأزياء والموضة، إطلالات بعض الفنانات في مهرجان الجونة، بسبب الجدل الواسع الذي نال فساتين الجونة، مؤكدة أن الذوق واختيار اللبس المتناسق أفضل من الاهتمام والتركيز على الملابس العارية.



وأضافت "التوارجي" خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث" أن المهرجان خرج عن حدود الشياكة والأناقة وقاعدة الإبهار التي يعتمد عليها مصممو الأزياء في منتجاتهم، مضيفة: "الإبهار ليس أبدًا بتقصير الفستان أو مد طول فتحاته أو جعله فستانًا مكشوفًا قدر المُستطاع وإنما الإبهار في تفاصيل الفستان وما يتضمنه من تفصيلات تلفت الأنظار".



وتابعت أن بعض ألوان الفساتين في مهرجان الجونة كانت غير مريحة للعين، والبعد التام عن فلسفة الأزياء والأناقة، مؤكدة أن هذا النوع من الأزياء يسيء لمصممي الأزياء المصريين، لأن في مجتمع يسود فيه الاحتشام والتعبير عن الحرية ولكن دون ابتزاز للذوق العام.

وأشادت مصممة الأزياء والموضة، بفساتين بعض الفنانات في مهرجان الجونة، قائلة: "الفنانة داليا البحيري فستانها كان ضيقا لكنه جميل، بالإضافة إلى بنات الفنان أحمد زاهر فساتينهن كانت بكم طويل وفتحة لكن مش مبالغ فيها".