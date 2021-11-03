هل غياب العقل بسبب المخدرات يُسقط الحكم عن سفاح الإسماعيلية.. فريد نصر يجيب

قال المستشار فريد نصر، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق ، تعليقا على جريمة "سفاح الإسماعيلية"، إن ما يتردد حول عدم توقيع عقوبة على متعاطي المخدرات بعد قيامه بجريمة قتل خاطئ، معقبًا: "ده يبقى حكم مشدد وجريمتين".

وأضاف المستشار فريد نصر ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أنه ليست كل جريمة قتل تكون عقوبتها الإعدام ، ويتم تنفيذ حكم الإعدام في حالة القتل بالسم أو الحريق أو القتل بغرض جناية أخرى، مثل القتل بغرض السرقة بالإكراه.

وأشار "نصر" إلى أن عقوبة "الإسماعيلية" في القانون هي الحكم المشدد، معقباً: "المخدرات والغياب عن الوعي ليس لهما علاقة برفع الحكم عنه" .

وتابع "نصر"، أنه إذا كان الجاني خلال ارتكابه للجريمة في غير وعيه بعيدًا عن المخدرات، مثل المختل عقليًا، لا ينطبق عليه نفس العقوبة مدمن المخدرات .