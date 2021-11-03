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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

صدى البلد

الكثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.. إذا كنت مولودًا في يوم 3 نوفمبر اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير  فؤاد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 

في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 3 نوفمبر فإن ذلك يعني  أن لديك طبيعة حساسة للغاية.. أنت أيضا عاطفي ومتقلب المزاج جدا، وتتمتع بالبصيرة، وتملك روحا طموحا حبا للتوسع، لكن قد تتأرجح بين التلقائية والتردد كما أن لديك روحا ابتكارية وشخصية جذابة.. 

نصيحة لمواليد 3 نوفمبر 

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 3 نوفمبر قائلة: نصيحة: هذا الوقت يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر سيكون مفيدا لك في أي وقت لآخر السنة.

حظك اليوم على المستوى المهنى والعاطفى


مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك للعزلة.. لا تدع النقد يزعجك، وثق بنفسك وابتعد عن التفاخر ولا تعلن خططك.
عاطفيا وصحيا: الشمس في برجك تمنحك سحرا، ومع ذلك الفلك يطالبك اليوم بالاسترخاء وعدم تبديد طاقتك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية

مولود ا في يوم 1 نوفمبر حظك اليوم وتوقعات الأبراج نصيحة لمواليد 1نوفمبر حظك اليوم على المستوى المهنى والعاطفى توقعات الابراج

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