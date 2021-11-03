سعفان يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع "كاد ماسترز" لتلبية احتياجات سوق العمل

شهد وزير القوي العاملة محمد سعفان ، بديوان عام الوزارة ، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ، وشركة كاد ماسترز ، بشأن إقامة تعاون بين الطرفين في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي ، والعمل معًا من أجل توفير الخدمات التدريبية وشهادات الإعتماد الدولية لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة المؤهلة، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على بناء مصر الرقمية للوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة.

وقع مذكرة التفاهم عن وزارة القوى العاملة ، حسين صبري البكباشي مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي ، وعن الشركة طاهر سعيد المدير التنفيذي لشركة كاد ماسترز ، بحضور محمد صالح المدير الإقليمي لشركة أوتو ديسك بالشرق الأوسط ، وحازم نبيل مدير الشركة بمصر وليبيا ، وأسامة رضا مسئول بشركة كاد ماسترز .

وقال الوزير : إن المذكرة تهدف إلي التعاون إعداد قوى عاملة مدربة تنخرط في سوق العمل وتلبي احتياجاته وذلك من خلال تأهيل الشباب من الجنسين وتقديم برامج تدريبية عالية الجودة بشهادات دولية لتدريب الشباب على مهن المستقبل، من خلال تدريب 60 مدرباً متخصصاً فى البرامج التخصصية ، منها 20 مدرباً على برنامج Fusion 360 في مجال تصميم الأثاث، و 20 مدربا على برنامج Fusion 360 في مجال التصميم المعدني(Sheet Metal)، و20 مدربا على برنامج AutoCAD في مجال الرسم الهندسي، وذلك لضمان استدامة الاستفادة من البرامج التدريبية للشباب من خلال هؤلاء المدربين .

بموجب مذكرة التفاهم تتعهد وزارة القوى العاملة بإتاحة مراكز التدريب اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية المتفق عليها بين الجانبين ، وتقديم كافة أوجه التعاون مع الشركة لإتاحة برامجها التدريبية المتخصصة التي تؤهل الشباب للحصول على الشهادات المعتمدة وتلبية احتياجات سوق العمل، فضلا عن اختيار المتدربين المؤهلين للحصول على برامج إعداد المدربين ، بالإضافة إلي الإعلان وتلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالتدريب .

كما تقضى مذكرة التفاهم ، قيام الشركة بتنفيذ برامج تدريب المدربين لـ 60 مدرب من المدربين الذين ترشحهم الوزارة ، وتقديم الشهادات المعتمدة لجميع المدربين بعد اجتيازهم الدورة التدريبية بنجاح ، وكذلك تقديم 500 شهادة للمتدربين الذين يتم تدريبهم مستقبلا بعد اجتيازهم الدورة التدريبية بنجاح ، واستضافة اجتماعًا سنويًا يحضره ممثلو الشركة والوزارة من أجل تقييم التقدم المحرز بشأن تنفيذ أحكام المذكرة .

وكان الوزير قد رحب في بداية اللقاء بفريق عمل شركة كاد ماسترز ، مؤكداً أهمية الشراكة مع الشركة ، باعتبارها إحدى الشركات العالمية في مجال تدريب الشباب من أجل الحصول على فرص عمل طموحة تلبي طموحاتهم واحتياجاتهم وتتوافق مع متطلبات سوق العمل من حيث وظائف المستقبل المستحدثة ، ونقلهم إلى مستوى راقى من خلال هذا التدريب .

وأضاف الوزير ، أننا عاهدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة ، والارتقاء بمستويات المتدربين وفق أحدث البرامج التدريبية بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة ، للوصول إلى شباب واعد ذو فكر مختلف ، قادر على تحمل مسؤولية بناء الجمهورية الجديدة .

حضر التوقيع من جانب الوزارة أمام عدوي مستشار الوزير لصندوق الطوارئ ، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني ، وإيمان عبد الغني رئيس الإدارة المركزية للمعلومات، وأشرف مرزوق معاون الوزير، ومنال عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للتدريب وتنمية المواهب.

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