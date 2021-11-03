15 نوفمبر الفرصة الأخيرة|عدم تلقي لقاح كورونا يمنعك من دخول المنشآت الحكومية

تحذيرات متتالية تصدر من المسئولين بمجلس الوزراء، ووزارة الصحة، للتشديد على تلقي لقاح فيروس كورونا، حيث أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي، أن الجامعات تستعد للعام الدراسي الجديد، من خلال تنظيم حملات موسعة لـ تطعيم الطلاب بلقاح كورونا، حيث تم إنشاء مراكز تطعيم على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة تتجاوز الـ 302 مركز للتطعيم بلقاح كورونا، على مستوى 60 جامعة حكومية ويتم تطعيم حوالى 36 ألف جرعة يوميا.

شروط دخول الحرم الجامعي

وقال الدكتور عادل عبد الغفار، فى تصريحات إعلامية، إن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، شدد خلال اجتماعه الأخير على أنه يشترط أن يكون دخول الطلاب الحرم الجامعى بشهادة التطعيم من لقاح كورونا.

وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة التعليم، ووزارة الصحة لـ توفير لقاح كورونا للطلاب، بالإضافة إلى التوافق حول تسجيل الشهادات الخاصة بالتطعيم مجانا، بالإضافة إلى السماح بإضافة خانة طالب جامعى بموقع وزارة الصحة لتسجيل التطعيم لقاح كورونا، وذلك للإسراع فى حصول الطالب على اللقاح خلال 24 ساعة بأقرب مركز تطعيم لموقعه الجغرافي.

تسجيل الحصول على اللقاح

وناشد الدكتور عادل عبد الغفار طلاب الجامعات الإسراع في تسجيل طلبات الحصول على لقاح كورونا مع بداية العام الجامعى، مؤكدا أن العام الدراسى الجديد سيكون حضوريا كما كان معتادا قبل جائحة كورونا.

وأشار إلى أن التقارير اليومية تؤكد تطعيم نحو 48 ألف طالب وطالبة بمعدل يومي بلقاحات فيروس كورونا، بالإضافة إلى تطعيم أكثر من 90% من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعات.

فئات جديد لتلقي اللقاح

من جانبه، أعلن السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، انضمام فئة عمرية جديدة لتلقي لقاح كورونا وهي الفئة العمرية بين 15- 18 سنة للحصول على لقاح فايزر، موضحا أن هذه الخطوة تأتي بعد توفير 8 ملايين جرعة من لقاح فايزر، باعتباره حاصلًا على الموافقة الدولية من الجهات العلمية المختصة بمأمونيته لمن هم دون سن الـ18.

وأضاف سعد، في تصريحات إعلامية لـ "صدى البلد"، أن هناك شهادة ورقية يحصل عليها كل من يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح مختومة من الجهات المعنية ومدون بها موعد الجرعة الثانية، مؤكدا أن مصر لديها ما يكفي من التطعيمات بعدما حصل 25 مليون مواطن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح و12 مليونا تلقّوا الجرعتين، وتابع: «لدينا الآن 34 مليون جرعة تمتلكها مصر».

شروط دخول المنشآت الحكومية

وأكدت اللجنة المعنية بإدارة أزمة كورونا أنه سيتم منع المواطنين غير الحاصلين على تطعيم كورونا من دخول المنشآت الحكومية اعتبارا من 1 ديسمبر، فيما تقرر منع الموظفين غير المطعمين بلقاحات كورونا، اعتبارا من 15 نوفمبر المقبل.

وقررت اللجنة عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع.

كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على تخصيص مليار جنيه، لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا.