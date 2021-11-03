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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اختفت مصوغاتها الذهبية.. القصة الكاملة لتعرض نادية الجندي للسرقة

نادية الجندي
نادية الجندي

انتشرت حوادث السرقة والقتل كثيرًا في الآونة الأخيرة، فأصبحت تأتي من أشخاص غير متوقعة، وتوقيتات لا تخطر على بالك، فأصبح الأمر يصيبنا بالذعر والقلق من أي شخص، وتأتي أحدث عمليات السرقة تعرض الفنانة نادية الجندي للسرقة في فيلاتها الخاصة.

 

من الطبيعي أن تتجول الخادمة في المنزل، فهي المسئولة عن أعمال التنظيف، ورعاية المنزل، لكن ليس من الطبيعي أن تأخذ شيء من الممتلكات الخاصة لصاحبة المنزل، وهذا ما حدث مع الفنانة نادية الجندي، التي تعرضت للسرقة من خادمتها.

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قصة تعرض نادية الجندي للسرقة

اكتشفت الفنانة نادية الجندي، في إحدى الليالي، اختفاء مصوغاتها الذهبية، من داخل فيلتها الواقعة في منطقة كرداسة، وعلى الفور أبلغت مديرية أمن الجيزة، بتعرضها للسرقة، ومن ثم وجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

 

كشف ملابسات الواقعة

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وشكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث أشارت التحريات الأولية أن الفنانة اكتشفت اختفاء مصوغاتها الذهبية من داخل فيلتها، توصلت التحريات برئاسة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر إلى أن الخادمة وراء ارتكاب الجريمة. 

 

القبض على الخادمة وإعادة المصوغات الذهبية

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز سرقة مصوغات ذهبية من فيلا الفنانة نادية الجندي بمدينة كرداسة ، حيث تبين أن الخادمة وراء ارتكاب الجريمة وتم ضبطها وإعادة المسروقات، ونجحت قوة أمنية برئاسة المقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة في إلقاء القبض على المتهمة التي ارشدت عن المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

أحدث ظهور لـ نادية الجندي 

الفنانة نادية الجندي

نشرت الفنانة نادية الجندي، صورة جديدة من أحدث إطلالاتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور الشهير «انستجرام».

 

وظهرت الفنانة نادية الجندى؛ بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية بنطال جينز و لوزة باللون الاصفر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها الأشقر منسدلا علي كتفيها ووضع المكياج الهادئ من أحمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود. 

حوادث السرقة الخادمة نادية الجندي مديرية امن الجيزة الداخلية

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