عميد معهد الأورام يكشف أحدث العلاجات وخطة التطوير

قال الدكتور حاتم ابو القاسم عميد معهد الأورام إن المؤتمر ال 53 للأورام بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية بهدف تبادل الخبرات وخطط العلاج الجديدة لمرضي الأورام.



وتابع من أهم مخرجات هذا المؤتمر التحضير البعثات خارجية لشباب أطباء الأورام مشيرا إلي أن طفرة علاج الأورام تتمثل في علاج المرض نفسه دون التأثير علي الأنسجة ولذا العلاج الموجه المناعي أصبح سنة العلاج ولاسيما في الحالات المتأخرة



وأكد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمعهد الأورام وهناك خطة طموحة لزيادة الأسرة بشكل كبير بالتوازي مع تطوير المبني الأول والثاني بتكلفة 500 مليون جنيه



وأضاف أبو القاسم أن تبادل الخبرات مهم للغاية فيما يخص زيادة القدرة العلمية لدي. شباب الأطباء وبما يخلق جيل جديد قادر علي مواكبة كل ماهو جديد في أمراض الأورام.