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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تاج الدين: سيتم تطبيق التطعيم على الأطفال من 5–12 عاماً في هذه الحالة

عوض تاج الدين، مستشار
عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن تم تطعيم كافة أعضاء هيئة التدريس بوزارة التربية والتعليم، والأساتذة الجامعية، والعاملين بالجامعة، والطلاب الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر، وذلك قبل بدء العام الدراسي من أجل حمايتهم احترازياً.

 

وأضاف عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المُذاع على فضائية "dmc"، أن الطلاب الجامعية الذين تتراوح أعمارهم من 16 - 18 عاماً، سيتم تطعيمهم بـ لقاح فايزر لأنه النوع الوحيد الذي أُجيز به حتى الآن من الجهات الطبية العالمية وهيئة الدواء المصرية.

 

ونوه مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية أنه أُعلن في الولايات المتحدة الأمريكية بدء تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 – 12 عاماً، وبالمثل سيتم تطعيمهم  في مصر أيضاً، ولكن في حالة التأكد من تسجيل اللقاح أولاً، والموافقة عليه من هيئة الدواء المصرية.

 

وتابع عوض تاج الدين ، أن لابد التأكد أيضاً من جرعة هذه الفئة العُمرية، سواء كانت مثل جرعة الكبار أو أقل منها، بالإضافة إلى النظر في التجارب السريرية الإكلينيكية أيضاً، حتى التأكد من آمان وسلامة هذا اللقاح لهذه الفئة.

 

وأكد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي،وارتداء الكمامات.

مستشار رئيس الجمهورية عوض تاج الدين وزارة التربية والتعليم لقاح فايزر هيئة الدواء المصرية

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