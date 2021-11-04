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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

مدينة الأثاث بدمياط.. قلعة عالمية بأياد مصرية

مدينة الأثاث بدمياط
مدينة الأثاث بدمياط

تعد مدينة الأثاث بشطا بمحافظة دمياط ، مشروع قومي نال اهتماما كبيرا من الدولة منذ أن كان مجرد حلم تحول الى فكرة ومن ثم مشروع قومي واقتصادي كبير.

تعد مدينه دمياط للأثاث أحد المشروعات القومية الكبرى ونقطة انطلاق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما أنها أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط لتنمية قطاع الأثاث واحد القطاعات الصناعية الواعدة في مصر.

ويأتي مشروع مدينه دمياط للأثاث كمدينه متكاملة وتخصصي في صناعه الأثاث وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة، وصناعات مغذية ومكملة لها، كما تشمل منطقة تجارية وتسويقية ومركزا تكنولوجيا وتقام على مساحة 331 فدانا ويضم 54 هنجرا بإجمالي 1348 ورشة وتم توفير كل الخدمات للتيسير على الصناع الحاجزين بالورش بالمدينة وتوفير فرص تدريبية لهم على استخدام أحدث النظم التكنولوجية في هذه الصناعة، فضلا عن إنشاء "محطة مدينه الأثاث وعمل خط سير للسرفيس لربط المدينة بباقي المناطق الحيوية بالمحافظة.

وأقيمت المدينة على مساحة 331 فداناً، طبقاً لقرار التخصيص رقم 999 لسنة 2015 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، لإقامة صناعات اثاث مختلفة الحجم والصناعات المكملة والمغذية لها وتوفير البنية التحتية والخدمات والمرافق التى تحتاجها تلك الصناعات

وشاركت مدينه الأثاث على مدار السنوات الماضية في فرش الكثير من المشروعات السكنية المختلفة ومنها مشروع بشائر الخير  هو أكبر وأضخم مشروع قومى وهناك مشروع بشائر الخير ٥ ويقام على أرض الإسكندرية ولتحقيق آمال وأحلام مئات الآلاف من سكان المناطق العشوائية فى حياة كريمة.

وصناع مدينة دمياط للأثاث انتهوا من تجهيز وفرش 5900 وحدة بمشروع بشائر الخير (5) .

ومن جانبه اكد رضا شعيب رئيس الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناع مدينة الأثاث و أحد كبار صناع مدينة دمياط للأثاث بأن صناع مدينة دمياط للأثاث سينتهون من فرش مشروع قومى عملاق على أرض محافظة الإسكندرية في خلال أيام. 

وأوضح شعيب ان مشروع بشائر الخير (5) الذى أنشئ في إطار خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على العشوائيات بمختلف ربوع مصر. وأبدى شعيب إعجابه بحجم الإنشاءات و دقتها بالمشروع ، مؤكدا أن المشروع لا يقل عن أي كومباوند سكنى في أي منطقة راقية من محافظات مصر.

 وأضاف شعيب، ان صناع مدينة دمياط للأثاث تغلبوا على كل الظروف الصعبة فى ظل انتشار فيرس كورونا و ارتفاع أسعار الخامات خلال فترة التنفيذ ليكونوا على قدر المسئولية و يقوموا بتنفيذ المشروع على الوجه الأكمل.

 وتابع، أن المسئولين عن الموقع قدموا كل سبل التعاون و التسهيلات لصناع مدينة دمياط للأثاث تقديرا لكونه مشروع قومى نسعى من خلاله لتعود دمياط الى مكانتها و تصبح مصدرا لتصدير الأثاث و تنفيذ المشروعات القومية على حد سواء و قد تم ذلك برعاية الدكتورة منال عوض  محافظ دمياط و قيادات المنطقة الشمالية العسكرية ، و أن من يزور المشروع سيتعجب من القدرات الهائلة و و التنفيذ الرائع و حجم المشروع الذى يشكل طفرة إنشائية و حضارية في محافظة الإسكندرية.

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