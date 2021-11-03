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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابات هائلة.. تحذير خطير من وزير الصحة الألماني بسبب كورونا

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

نبه وزير الصحة الألماني، ينس شبان، إلى أن بلاده تشهد إصابات هائلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بين غير الملقحين.

وكان وزير الصحة الألماني، ينس سبان، قد قال في وقت سابق إن ألمانيا يمكن أن تتعامل بشكل أفضل مع الفيروس الآن بسبب التطعيم، وأضاف: "إن القيود مثل ارتداء الأقنعة والقيود على النشاط الداخلي للأشخاص غير المطعمين ستبقى حتى الربيع المقبل".

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دعوة للتكاتف.. بيان هام من الصحة العالمية بشأن جائحة فيروس كورونا


وتسجل  ألمانيا أعلى عدد لإصابات بفيروس كورونا منذ منتصف مايو، حيث تجاوز عدد الإصابات  100 إصابة لكل 100 ألف مواطن.

في بيان مشترك لزعماء البرلمان ، استبعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر أيضًا عمليات الإغلاق المستقبلية في الخريف والشتاء ، وقالوا إنهم لا يخططون لإجبار الناس على العودة إلى عملهم من المنازل.

وقال نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي، ديرك فيزي، إن "إغلاق المدارس وحالات الإغلاق وحظر التجول لن يحدث معنا على أي حال ، كما أنه غير متناسب في الوضع الحالي".                              
 

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 المانيا الصحة العالمية كورونا في ألمانيا

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