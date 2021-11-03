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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.1 مليار درهم حجم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي و الأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.1 مليار درهم.

 

وشهدت الدائرة تسجيل 343 مبايعة بقيمة 862.73 مليون درهم منها 29 مبايعة لأراض بقيمة 216.81 مليون درهم و314 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 645.92 مليون درهم.

 

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 70 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

 

و تصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 30 مليون درهم تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم.

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 37 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

و تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم وثالثة في اليفرة 1 بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم.

و سجلت الرهون قيمة قدرها 168.87 مليون درهم منها 10 رهون أراض بقيمة 45.14 مليون درهم و52 رهن فلل وشقق بقيمة 123.74 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة المطينه بقيمة 41 مليون درهم وأخري في منطقة ند الشبا الاولى بقيمة 36 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 72.7 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 46 مليون درهم وأخرى في منطقة جميرا الأولى بقيمة 17 مليون درهم.

 

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