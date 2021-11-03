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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسواق المال العربية اليوم.. صعود مؤشر مصر وأبوظبي ودبي وقطر والكويت.. وهبوط السعودية

صدى البلد

شهدت مؤشرات البورصات المصرية والعربية تباينا ما بين الارتفاع والانخفاض في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 3-11، وجاءت المؤشرات كالتالى:

 

بورصة مصر:

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة مصر ارتفاعا طفيفا في تعاملات الأربعاء مع صعود الأسهم القيادية بقطاعي البنوك والعقارات.

 

وأنهى المؤشر الرئيسي التعاملات مرتفعا بنحو 0.07% حول مستويات 11600 نقطة والتي يحاول المؤشر التماسك فوقها.

 

وارتفع سهم إيديتا بنحو 2% بعد إعلان الشركة عن ارتفاع أرباحها خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة  49.8%.

 

سوق دبي المالي :

واصل المؤشر العام مساره الصاعد واستعادة المستويات النفسية الهامة بعد ارتفاعه بنحو 3.8% ليغلق فوق مستويات 3100 نقطة للمرة الأولى له منذ أكثر من 30 شهرا وسط سيولة بلغت نحو 1.3 مليار درهم لتستمر السيولة المليارية بسوق دبي للجلسة الثالثة على التوالي.

 

وتألقت عدة أسهم قيادية في جلسة الأربعاء وعلى رأسها سهم إعمار العقارية الذي قفز بنحو 8% ليصل الى أعلى مستوياته في أكثر من عامين ، كما ارتفع سهم شركة سوق دبي المالي بالحد الأقصى ليصل الى أعلى مستوياته في نحو 5 سنوات بعد الكشف عن توجه هيئة كهرباء ومياه دبي للإدراج في سوق دبي خلال الأشهر المقبلة .

 

سوق أبوظبي المالي:

لامس المؤشر العام مستويات 8000 نقطة في جلسة الأربعاء للمرة الأولى له في تاريخه قبل أن يفقد هذه المكاسب في الساعة الأخيرة من الجلسة ويغلق متراجعا بنحو 0.1% بضغط من جني الأرباح ،

وعلى الرغم من الإغلاق بالمنطقة الحمراء ، استطاع سهم الدار العقارية مواصلة الارتفاعات ليغلق عند أعلى مستوياته منذ عام 2014 بدعم من النتائج المالية للشركة في

فترة الأشهر التسعة الأولى والتي أظهرت ارتفاع الأرباح الصافية بنسبة 27% الى 1.5 مليار درهم .

 

بورصة قطر:

ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.5% مسجلا أعلى إغلاق له في أكثر من 6 سنوات ،

وترافقت الارتفاعات مع صعود مؤشر قطاع الصناعة بنحو 0.7% وصعود مؤشر القطاع العقاري بنسبة 0.82% في جلسة الأربعاء .

 

بورصة الكويت :

واصل المؤشر الرئيسي ارتفاعاته للجلسة الثالثة على التوالي ليغلق فوق مستويات 6100 نقطة لأول مرة في تاريخه ، وواصلت عدة أسهم صعودها لمستويات تاريخية وفي مقدمتها سهم طيران الجزيرة الذي ارتفع الى أعلى مستوياته على الإطلاق بعد إعلان الشركة عن نتائج إيجابية تفوق التوقعات عن فترة الربع الثالث من العام الحالي .

 

السوق السعودي:

أنهى السوق السعودي تعاملات الأربعاء على هبوط مع ضغوط بيعية على أسهم البتروكيماويات.

 

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق متراجعا بنحو 1% حول مستويات 11600 نقطة في وقت حدت فيه الأسهم القيادية من وتيرة الهبوط.

 

وأغلق سهم أسترا على تراجع طفيف مع إعلان الشركة عن ارتفاغ أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة فاقت 136%.

 

 

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