أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس 4 - 11-2021

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، الخميس 4-11-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 889 إلى 891

عيار 22 815 إلى 817

عيار 21 778 إلى 780

عيار 18 667 إلى 669

عيار 14 519 إلى 520

عيار 12 445 إلى 446

الاونصة 27,652 إلى 27,723

الجنيه الذهب 6,224 إلى 6,240

الكيلو 889,143 إلى 891,429

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.