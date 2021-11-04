أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 4-11-2021

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الخميس 4- 11-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.
العملة شراء بيع
دولار أمريكى 15.6451 15.7776
يورو 18.1233 18.2830
جنيــه إسترليـنى 21.3572 21.5411
دولار كنـدى 12.6048 12.7126
كرون دانمركى 2.4367 2.4575
كرون نرويجى 1.8373 1.8532
كرون ســويدى 1.8284 1.8442
فرنك سويسرى 17.1604 17.3133
100 ين يابانى 13.7515 13.8692
ريـــال سعـــودى 4.1706 4.2061
دينــار كويتى 51.7999 52.3737
درهم اماراتى 4.2587 4.2960
دولار أســـترالى 11.6384 11.7401
دينــار البحــرين 41.4935 41.8481
ريـــال عمـــانى 40.6061 41.0127
ريـــال قطــــرى 4.2955 4.3332
دينـار أردنـى 22.0354 22.2847
يوان صينى 2.4461 42.4671