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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 4-11-2021

صدى البلد

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الخميس 4- 11-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.

العملة            شراء                                              بيع
دولار أمريكى  15.6451                                      15.7776
يورو              18.1233                                   18.2830
جنيــه إسترليـنى 21.3572                                 21.5411
دولار كنـدى 12.6048                                      12.7126
كرون دانمركى 2.4367                                     2.4575
كرون نرويجى 1.8373                                     1.8532
كرون ســويدى 1.8284                                     1.8442
فرنك سويسرى 17.1604                                  17.3133
100 ين يابانى 13.7515                                    13.8692
ريـــال سعـــودى 4.1706                                    4.2061
دينــار كويتى 51.7999                                       52.3737
درهم اماراتى 4.2587                                          4.2960
دولار أســـترالى 11.6384                                     11.7401
دينــار البحــرين 41.4935                                    41.8481
ريـــال عمـــانى 40.6061                                     41.0127
ريـــال قطــــرى 4.2955                                        4.3332
دينـار أردنـى 22.0354                                         22.2847
يوان صينى 2.4461                                             42.4671

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري دولار أمريكي يورو ريـــال عمـــانى ريال سعودي ريـــال قطــــرى

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