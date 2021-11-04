أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 4-11-2021

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الخميس 4- 11-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.

العملة شراء بيع

دولار أمريكى 15.6451 15.7776

يورو 18.1233 18.2830

جنيــه إسترليـنى 21.3572 21.5411

دولار كنـدى 12.6048 12.7126

كرون دانمركى 2.4367 2.4575

كرون نرويجى 1.8373 1.8532

كرون ســويدى 1.8284 1.8442

فرنك سويسرى 17.1604 17.3133

100 ين يابانى 13.7515 13.8692

ريـــال سعـــودى 4.1706 4.2061

دينــار كويتى 51.7999 52.3737

درهم اماراتى 4.2587 4.2960

دولار أســـترالى 11.6384 11.7401

دينــار البحــرين 41.4935 41.8481

ريـــال عمـــانى 40.6061 41.0127

ريـــال قطــــرى 4.2955 4.3332

دينـار أردنـى 22.0354 22.2847

يوان صينى 2.4461 42.4671