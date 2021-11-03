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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موقع أمريكي: إدارة بايدن تدعو إسرائيل للضغط على البرهان لإنهاء الأزمة بالسودان

البرهان
البرهان

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن حث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الحكومة الإسرائيلية على استغلال علاقاتها الوثيقة بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، من أجل حثه على إعادة الحكومة المدنية.

وقال الموقع إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن آثار الأزمة في السودان خلال الاتصال الذي جمعه بنظيره الإسرائيلي بيني جانتس.

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ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، طلب بلينكين من إسرائيل تشجيع الجيش السوداني على إنهاء الأزمة الحالية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، زار وفد من الموساد الخرطوم والتقى بمسؤولين عسكريين سودانيين. ويقول مسؤولون إسرائيليون إنها كانت مجرد بعثة لتقصي الحقائق وأن الاجتماعات لم تكن مع البرهان ولكن مع مسؤولين من المستوى الأدنى.

وقبل أسبوعين، زار وفد عسكري سوداني إسرائيل وأجرى محادثات مع مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء والموساد.

ومن المتوقع أن يزور فيلتمان إسرائيل لإجراء محادثات بشأن السودان يومي الأحد والاثنين. 

كما سيسافر إلى السودان مرة أخرى في الأيام المقبلة.

 

عبد الفتاح البرهان وزير الخارجية الامريكي الحكومة الإسرائيلية الجيش السوداني إسرائيل

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