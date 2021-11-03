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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تستعد للحرب.. نشر 90 ألف جندي علي حدود أوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن روسيا حشدت نحو 90 ألف عسكري من قوات الجيش قرب الحدود مع أوكرانيا.

ووفقا لصحيفة بوليتيكو الأمريكية، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، في بيان "تفيد معلومات الإدارة العامة للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع، تم حشد مجموعة من القوات العسكرية يبلغ عدد عسكرييها الإجمالي 90 ألف شخص بالقرب من حدودنا".

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وأضافت أن وحدات من الجيش الروسي متمركزة في يلنيا، على بعد نحو 260 كيلومترا شمال الحدود الأوكرانية.

واتهمت وزارة الدفاع الأوكرانية روسيا بأنها قامت بشكل دوري بنشر وزيادة قوات للحفاظ على التوترات في المنطقة، وممارسة الضغط السياسي على الدول المجاورة.

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