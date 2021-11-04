بمناسبة الفلانتين المصري.. اعرف أسعار وأنواع الورد|فيديو

يحتفل العالم أجمع بـ"عيد الحب" أو "الفالنتاين" في 14 فبراير من كل عام، فتنتعش تجارة الورود والشوكولاتة وبطاقات المعايدة وغيرها من الهدايا، حيث ينتظر بائعو الزهور والهدايا في جميع بلدان العالم هذه المناسبة لتحقيق مبيعات أكثر من أيام العام العادية.

ولكن تحتفل مصر بعيد الحب مرتين خلال العام ، الأولى في4 نوفمبر، والثاني في التاريخ المتفق عليه عالميا 14 فبراير من كل عام،

السبب وراء احتفال مصر بعيد الحب مرتين، يعود إلى أن الاحتفال العالمي تعود قصته إلى نهاية القرن الـ 18 بعد دفاع القديس " فالنتين" عن الزواج التقليدي وصمم على زواج الجنود سرا في الكنيسة بعد منع الإمبراطورية الرومانية وقتها الزواج للجنود.

وبعد دفاع فالنتين عن الزواج، قبض عليه وقطعت رأسه أمام إحدى بوابات روما القديمة، في الـ 14 من فبراير/ شباط عام 269. ومن هنا خصص العالم هذا اليوم احتفالا بعيد الحب وتخليدا لذكري فالنتين.

وظل احتفال مصر بعيد الحب في اليوم العالمي فقط حتى عام 1974 بعد أن قرر الكاتب الصحفي المصري " مصطفى أمين" نشر فكرة الاحتفال بعيد الحب في صحيفة " أخبار اليوم" وأن يضم اليوم الاحتفاء بالأصدقاء والعشاق والعائلة ولا يقتصر على العشاق فقط.

وذكر أمين واقعة دفعته لهذا الاقتراح وقتها، قائلا " أثناء وجودي بأحد أحياء القاهرة القديمة، رأيت جنازة لا يسير فيها سوى 3 أفراد فقط، وتفهمت أن السبب وراء غياب الحضور عن الجنازة، أن هذا الرجل لم يكن يحب أحدا ولا أحد يحبه".

ومن هنا خصص أمين، يوم 4 نوفمبر من كل عام للاحتفاء بمشاعر الحب ليست فقط بين العشاق بل بين الأصدقاء وأفراد العائلة الواح.