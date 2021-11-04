بايدن يبتز مصر ويسترضي إيران.. السناتور تيد كروز: الرئيس يدعم إرهاب الإخوان وطهران

اتهم السناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي تيد كروز إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بالكذب على الأمريكيين بشأن سياساتها في الشرق الأوسط.

وقال تيد كروز عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ منتقداً رشح الرئيس بايدن لمنصب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف ووزارة خارجية بايدن لإخفائها قرارات سياسية خطيرة عن الكونجرس والشعب الأمريكي:"أستيقظ اليوم لمناقشة التهديدات المتزايدة للأمن القومي الأمريكي على أمن أصدقائنا وحلفائنا في الشرق الأوسط. في عهد الرئيس أوباما ونائب الرئيس بايدن، كانت السياسات المطبقة كارثة لحلفائنا في الشرق الأوسط ، ونعمة لأعدائنا".

وأوضح:"مرة أخرى، تعمل إدارة بايدن هاريس على دعم جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الدينية المتطرفة الأخرى في الشرق الأوسط"."يقومون بتفكيك الضغط على إيران. ومرة أخرى، يخفون تلك التفاصيل عن الكونجرس. إنهم لا يريدون أن يعرف الكونجرس، ولا يريدون أن يعرف الشعب الأمريكي. وفي بعض الحالا ، للأسف ، هم يكذبون تمامًا".

وأضاف تيد كروز:" الرئيس بايدن وإدارته يرفضون الإجابة ، بل يكذبون بشأن سياساتهم في الشرق الأوسط ، لأنني سألتهم. سألتهم كجزء من استجواب باربرا ليف، مرشحة الرئيس لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى. كانت السيدة ليف وستظل في قلب سياسة إدارة بايدن هاريس في الشرق الأوسط. كانت مسؤولة عن سياسة الشرق الأوسط منذ بداية هذه الإدارة بصفتها المدير الأول لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي. في منصبها الجديد الذي رشحت له ، ستكون أكبر دبلوماسية أميركية لشؤون الشرق الأوسط. سألت السيدة ليف أسئلة مكتوبة حول سياسات إدارة بايدن في مجالات متعددة من سياسة الشرق الأوسط".

وتابع:"تراوحت إجاباتها من عدم الاستجابة عن عمد إلى الخطأ ببساطة. وفي جميع أنحاء، محزن للغاية. على سبيل المثال، في الوقت الحالي، تحجب إدارة بايدن هاريس 130 مليون دولار من المساعدات للأمن ومكافحة الإرهاب من حلفائنا المصريين، بدعوى مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. ما لا نعرفه بالضبط هو سبب قيامهم بذلك، وما تطلبه إدارة بايدن هاريس بالضبط. تحت إدارة أوباما، عززت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا بشكل غير مفهوم جماعة الإخوان المسلمين، التي دافعت علنًا عن الإرهاب ضد الولايات المتحدة. تم تعزيز هؤلاء المتطرفين على حساب الحلفاء العرب المعتدلين. وهم يضللون الجمهور باستمرار بشأن أهدافهم. هنا، السبب الوحيد الذي جعل الجمهور الأمريكي اكتشف في المقام الأول هذه الـ 130 مليون دولار لأن صحيفة (واشنطن بوست) كشفت عنه".

وواصل:"إدارة بايدن هاريس لم تشرح للشعب الأمريكي ما كان يفعله، لقد كان مجرد نقل الصحفيين هو الذي كشف ذلك، وما زلنا لا نعرف ما يكفي. لا نعرف التفاصيل. ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الإدارة توقف المساعدة حتى تعالج مصر بعض مخاوف حقوق الإنسان. لا نعرف ما هي. ومن الواضح أنها تشمل إطلاق سراح 16 سجيناً لم يتم الكشف عن أسمائهم. نحن لا نعرف من هم. لذا سألت السيدة ليف عن هذه التفاصيل. سألت عن 16 شخصا. سألت عن أسمائهم وانتماءاتهم المؤسسية والتهم الموجهة إليهم. وسألت أيضًا عما إذا كانوا مواطنين أمريكيين، وإذا لم يكونوا كذلك، فسألت ما إذا كانوا متورطين في منظمات تروج للتطرف الإسلامي أو معاداة السامية. من الواضح أن السيدة ليف على دراية بالقضية. لقد أعادت كتابة أكثر من 1000 كلمة من الردود عالية التقنية".

وأكد أن ليف لم تجب عن أي من الأسئلة المطروحة، سواء كم من هؤلاء الـ16 ينتمون إلى منظمات إرهابية؟ كم عدد المواطنين الأمريكيين منهم؟ وقال:"لماذا تبتز إدارة بايدن هاريس مصر للإفراج عن 16 سجينًا، ومع ذلك فهم يخجلون من قول من هم هؤلاء السجناء؟".

إدارة بايدن تبتز مصر من أجل إرهابيين!

وقال تيد كروز أمام مجلس الشيوخ الأمريكي:"من هؤلاء؟ حسنًا ، لنبدأ بصلاح سلطان. من هو صلاح سلطان؟ إنه داعية للإخوان المسلمين. إنه واعظ مكروه. إنه شخص يظهر على التلفاز مرارًا وتكرارًا ويبشر بأبشع أنواع التشهير ضد اليهود. لماذا يحاول الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إطلاق سراح المعادين للسامية الأشرار؟ لماذا يقترحون - إذا عدت إلى لغة الاستيلاء - لماذا يقترحون بلغة الاستيلاء أن الولايات المتحدة يجب أن تقاتل من أجل إطلاق سراح الواعظ المعادي للسامية والكراهية؟ لا نعرف ، لأن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لا يدافعون عن هذا الموقف، والإدارة ترفض الإجابة" في إشارة إلى دفاع إدارة بايدن باستماتة عن إرهابي ومعادي لإسرائيل حليفتها.

وأضاف:"من هم بعض الأشخاص الآخرين في تلك القائمة؟ حسنًا، لديك محمد الباقر. كان ناشطا شبابيا سلفيا. كان جزءًا من الشباب الثوري الذي بدأ الثورة. وهو متورط في انتهاكات أمنية. وماذا عن علا القرضاوي ابنة يوسف القرضاوي الذي كان من أبرز أصوات الجهاد داخل الإخوان. أوراق محاكمتها معتم عليها عمدا من كلا الجانبين. عندما سألت السيدة ليف عن ذلك، قدمت 1000 كلمة وليس اسمًا واحدًا. وسأخبرك أن الأسماء الموجودة في تلك القائمة ليست أسرارًا من الكونجرس. لقد تم تقديمها إلى الكونجرس في شكل سري".

وتابع:"الرئيس بايدن ونائب الرئيس هاريس لا يريدان أن يعرف الشعب الأمريكي من الذي يحاولون الإفراج عنه. لا يوجد مبرر معقول لسرية هذه الأسماء. إنهم يبتزون صديقتنا وحليفتنا مصر لإطلاق سراح 16 شخصًا من السجن، ويرفضون إخبارنا بمن هم. للشعب الأمريكي الحق في معرفة ما إذا كانت إدارة بايدن تحاول الضغط على حلفائنا للإفراج عن المتطرفين من جماعة الإخوان المسلمين، وإذا كانت إدارة بايدن-هاريس تحاول دفع حلفائنا للإفراج عن المعادين للسامية، وإذا كانوا كذلك، فإنهم يستمعون إلى تبرير لماذا؟. لكن السيدة ليف بدلاً من ذلك تتحدى مجلس الشيوخ وترفض الإجابة".

وتتهم علا القرضاوي وحسام خلف بالانضمام إلى جماعة إرهابية والتورط في تمويل الإرهاب، بينما يتهم صلاح سلطان في عدة قضايا عنف وإرهاب وهو أحد أبرز الأسماء في الجماعات الجهادية المسلحة على مدى عقود، فيما يتهم عبد الرحمن طارق بالانضمام إلى جماعة غير قانونية والتشهير وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويتهم المحامي محمد الباقر بنشر أخبار كاذبة والتأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها



سياسات بايدن تجاه إيران

وأشار السناتور الأمريكي تيد كروز إلى تناقض آخر في سياسات البيت الأبيض تجاه إيران، وقال:"مثال آخر، التوجه إلى إيران. ربما أكثر من أي شيء آخر، أولاً وقبل كل شيء، تريد هذه الإدارة العودة إلى الاتفاق النووي الكارثي بين أوباما وبايدن، وتفكيك عقوبات ذات مغزى ضد النظام الثيوقراطي في إيران. منذ الساعات الأولى للإدارة، بدأ الجهد لفعل ذلك بالضبط. وكجزء من هذه الدفعة، خففت الإدارة بهدوء ، وأحيانًا سرًا، الضغط على إيران وأفرجت عن الأموال الإيرانية المجمدة. لكن آية الله يريد أن يرى مقدار ما يمكنك الحصول عليه. وقد لا يعتقد أن الرئيس بايدن سيفعل أي شيء ذي معنى. إذا كانت الولايات المتحدة لن تفرض ضغوطا على إيران، فلا داعي لآية الله للعودة إلى الصفقة على الإطلاق. لا يحتاج أن يأخذ نعم للحصول على إجابة لصفقة لأنه يحصل على كل شيء على أي حال. وهكذا، منذ وقت مبكر جدًا من الإدارة، فكر مسؤولو بايدن-هاريس في ما يسمى اتفاق الأقل مقابل الأقل، والذي سيقللون فيه بعض الضغط على إيران لشيء أقل من الامتثال الكامل".

وواصل:"الكونجرس والجمهور يستحقان معرفة ما يتم التفكير فيه لتخفيف الضغط على النظام الإيراني، الدولة الرائدة في العالم الراعية للإرهاب. والنظام الذي يسعى لذلك، أعتقد أنه سيكون على استعداد لاستخدام الأسلحة النووية لقتل ملايين الأمريكيين والملايين من حلفائنا. أعتقد أنه إذا كان لدى آية الله القدرة على قتل ملايين الأمريكيين أو ملايين الإسرائيليين في غمضة عين، فإن الاحتمالات كبيرة جدًا أن هذا المتعصب الثيوقراطي، الذي يتفخر بالموت والانتحار، سيكون على استعداد للقيام بذلك. ولذا طلبت من السيدة ليف تفاصيل هذه الاتفاقات. إليكم ما قالته رداً على ذلك: لم تكن هناك مثل هذه الترتيبات أو الصفقات أو الاتفاقات المتوخاة لتقليل الضغط على إيران".

وعلق بشكل قاطع:"هذا البيان كاذب. إنها خاطئة بشكل قاطع ومباشر ولا لبس فيه. إنها شهادة زور مكتوبة إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. السيدة ليف تعرف أن هذا خطأ، ومسؤولو وزارة الخارجية الذين نقلوا إجابتها المكتوبة إلى مجلس الشيوخ يعلمون أنها خاطئة. ما الذي تحاول إدارة بايدن إخفاءه؟ ما هي التفاصيل التي لا يريدون منا أن نعرفها؟".